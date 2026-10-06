La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, entregó 7 viviendas ubicadas en el predio Maciel, en Candombero y 10 de diciembre.

Los nuevos hogares fueron destinados a familias relocalizadas, a partir del avance de obras con motivo de la urbanización del barrio. En este caso, fue para darle continuidad a la calle Ceibo.

Además de entregar las llaves de los flamantes hogares, la jefa comunal dialogó con los vecinos, recorrió las casas junto a ellos y compartió la emoción de este momento tan esperado de tener la casa propia.

Durante el recorrido, charlaron sobre cómo cambió la Isla, con la construcción de estas viviendas, la escuela 24 y un polideportivo, entre otras obras.

En ese sentido, la intendenta Sierra destacó la importancia de seguir haciendo comunidad. "En Avellaneda tenemos la convicción de que las viviendas deben ser dignas y seguiremos trabajando para que más vecinas y vecinos puedan acceder a ella", expresó la jefa comunal.

De la actividad participaron la secretaria de Desarrollo Territorial de Avellaneda, Mónica Ghirelli; y el secretario de Planificación local, Guillermo Pesce.