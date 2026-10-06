El Municipio de Quilmes informa que se realizaron en la zona de avenida 816 y el arroyo Las Piedras, en el barrio La Matera, de Quilmes Oeste, y que se desarrollan en simultáneo en distintos puntos del distrito, tareas de limpieza integral preventivas en base al alerta amarilla por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y en el marco del fenómeno climatológico "El Niño", asociado al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial.

En este caso, una cuadrilla de más de 30 trabajadores del área de Servicios Públicos, a cargo de Sebastián García, trabajó en la limpieza, desobstrucción y desmalezado en el puente donde se encuentra el reservorio y el canal aliviador, un área central para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento de agua.

"Como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza y en la continuidad con Eva Mieri, realizamos a diario tareas de limpieza y saneamiento de los arroyos, que intensificamos ante los alertas del Servicio Meteorológico Nacional, y que cumplen una función preventiva para evitar desbordes y anegamiento en las zonas de influencia de los mismos", señaló Sebastián García.

También se llevó adelante la recolección de montículos y limpieza de puntos afectados por vuelcos clandestinos de residuos, recuperando y poniendo en condiciones este sector fundamental para el funcionamiento hídrico de la zona. Para estas labores, los trabajadores contaron con 5 camiones volcadores y una retroexcavadora.

A la vez, se ejecutaron similares en el canal aliviador Mitre, que pertenece a la Cuenca de los Arroyos San Francisco – Las Piedras, que al igual que en La Matera, son trabajos preventivos muy importantes para los vecinos, ya que tienen por objetivo evitar anegamientos y desbordes en los cursos de agua citados.

También estuvieron presentes en la actividad el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; subsecretario de Servicios Públicos y Protección Civil, Silvio Sarti, y su par de Bases Operativas, Nelson Chávez; el director de Aguas y Cloacas, Damián Lastra, y su par de la Regional Oeste, Marcelo Delgado.