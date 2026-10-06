Dante Guede, de 47 años de edad era un soldador calificado, se especializaba en realizar soldaduras de precisión, era un trabajador del CONICET, fue el responsable de los trabajos de construcción integral de dos radiotelescopios que se construyó en el IAR (Instituto Argentino de Radioastronomía) en Berazategui, y también tenía un taller en Quilmes Oeste.

El 7 de octubre de 1976 Dante Guede y su hijo mayor Héctor (estudiante de ingeniería y militante social, al momento de su desaparición tenía 19 años) fueron secuestrados. El lugar de la desaparición fue alrededor de Las Flores y Mitre Partido de Avellaneda. Días anteriores habían secuestrado a la compañera de Héctor,

Viviana De'Angelli, que también permanece desaparecida y se supo estaba embarazada.

Según se pudo reconstruir por algunos testimonios, Dante y Héctor fueron vistos en el Centro Clandestino de Detención El Vesubio, de La Matanza

Dante permaneció desaparecido durante muchos años, hasta que sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, hallados en las fosas comunes del sector 134 del cementerio municipal de Avellaneda, una de las fosas comunes más grandes de la Argentina

Durante varios años Dante presidió la Sociedad de Fomento Villa Urquizú, su barrio en Bernal Oeste, cuenta su familia. Desde allí se impulsaba el crecimiento del barrio, Dante había soldado los refugios de las paradas de colectivo, se luchaba para que llegaran los servicios públicos y se hacían peñas para recaudar fondos.

Su Hijo Héctor participaba en el Centro de Estudiantes, que en ese momento pedían un comedor estudiantil.

Carmen "Tota" Ramiro de Guede, querida Madre de Plaza de Mayo quilmeña, sigue en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, dando un ejemplo de templanza y compromiso con los Derechos Humanos.