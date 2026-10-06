El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió las obras de pavimentación en hormigón y en carpeta asfáltica que se concretan en el barrio Villa Constitución, en Valentín Alsina, que se enmarcan dentro del Plan de Pavimentación y son financiadas con presupuesto 100% municipal, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, peatonal y la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas.

“Continuamos haciendo obras en los diferentes barrios para que nuestras calles estén en condiciones y que las y los lanusenses puedan circular correctamente. Todas las intervenciones que estamos haciendo son con recursos propios y de esa forma vamos a seguir avanzando para lograr la ciudad que nos merecemos”, remarcó Álvarez.

En la ocasión, el Jefe comunal supervisó las tareas de bacheo en hormigón, tomado de junta y reconstrucción de cordones que se hicieron sobre Obón y D´ Elía, al igual que las de carpeta asfáltica que se efectuaron en Obón entre Ramón Balcarce y Gdor. Manuel Ocampo. Allí conversó con vecinos, vecinas y comerciantes sobre la importancia de estos trabajos, como así también escuchó sus aportes e inquietudes.

En referencia al Plan de Pavimentación, en la mencionada zona se ejecutaron un total de 159 intervenciones sobre la avenida Remedios de Escalada de San Martín, Carabobo, Chaco, Cjal. Andriolo, Cnel. D´Elía, Cnel. Domingo Millán, Cnel. Erezcano, Cnel. Lucero, Cnel. Luna, Cnel. Osorio, Cnel. Sayos, Dr. Alfredo Campos, Dr. José Darregueira, Eduardo Madero, Gdor. Juan José Viamonte, Gdor. Manuel Ocampo, José Otamendi, Lomas Valentina, Luzuriaga, Manuela Pedraza, Potosí, Tte. Cnel. Jorge Obón, Virrey Santiago de Liniers y Yatay.

Vale recordar que también se concretó la apertura de la calle Virrey Santiago de Liniers en su intersección con Dr. José Darragueira, que une a los barrios Campomar y Obrero, entre otras acciones como el recambio de luminarias con tecnología LED, la instalación de alarmas vecinales y la mejora de los espacios públicos como el proyecto del Parque Lineal del Oeste, entre otros.

También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.