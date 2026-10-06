El concejal PRO Diego Buffone presentó un proyecto de ordenanza para unificar la información de la cartelería vial del distrito y facilitar la ubicación de vecinos, servicios de emergencia y visitantes.

La iniciativa establece que la cartelería vial incorpore de manera conjunta el nombre oficial de la calle, su número de nomenclatura y la altura correspondiente, manteniendo las denominaciones actuales.

“Parece un detalle, pero saber exactamente dónde estamos también hace a un Quilmes más ordenado y más fácil de transitar. Cuando una ambulancia, un patrullero, un vecino o alguien que viene a nuestro distrito necesita encontrar una dirección, la información tiene que ser clara y precisa”, señaló Buffone.

El proyecto contempla, además, que el Municipio realice un relevamiento de la cartelería existente y avance progresivamente con su adecuación, priorizando las arterias de mayor circulación y aquellas que presentan dificultades para su identificación.

“No estamos proponiendo cambiar los nombres de nuestras calles. Al contrario: buscamos conservarlos y sumar una referencia que ayude a ubicarnos mejor. Son medidas concretas, que no requieren grandes discursos, pero que pueden mejorar algo tan cotidiano como encontrar una dirección en Quilmes”, agregó el concejal.

La propuesta busca que una señalización más clara contribuya también a mejorar la localización de domicilios y establecimientos por parte de servicios de emergencia, seguridad, asistencia, transporte, correo y distribución.

“Tenemos que empezar a pensar un Quilmes más simple para el vecino. Ordenar, señalizar y facilitar la vida cotidiana también es hacer gestión”, concluyó Buffone.