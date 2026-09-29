Se lanzó el Comando de Prevención Municipal Quilmes (CPMQ), una nueva fuerza de cercanía tiene como objetivo central consolidar un esquema de presencia y prevención en todo el territorio. Será financiada íntegramente con recursos municipales.

"Queremos contarles a nuestros vecinos y vecinas la formación del nuevo Comando de Prevención Municipal de Quilmes, que ya lanzó la convocatoria, y que tiene que ver con una respuesta concreta a tener más personas, más efectivos en la calle. Con ellos vamos a tener alrededor de 300 efectivos en calle. En zonas céntricas, en plazas, en corredores escolares, en los lugares donde podemos reforzar la presencia constantemente de efectivos, de una fuerza, en este caso, local. En las páginas oficiales del Municipio tienen el detalle de cuáles son las personas que pueden llegar a acceder a esto. Mayra nos lo pidió de esa manera, que con este nuevo comando de prevención local la intención que tenemos es la de seguir cuidando la vida de nuestros vecinos y vecinas", aseguró la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.

Y resaltó: "La problemática que venimos atravesando es que hay una migración de efectivos de la Policía Bonaerense a prestar servicio en la CABA porque se sobreentiende que son mejores salarios, ya que es la ciudad con más presupuesto del país, por lo tanto, los efectivos policiales migraron hacia ese lugar. En Quilmes, la particularidad que tenemos es que más de 130 efectivos policiales se fueron. Entonces, este comando de prevención local, lo que va a hacer es no solo recuperar esos 120, 130 efectivos que se fueron, sino duplicarlos".

En esa línea, el secretario de Seguridad local, Gaspa De Stéfano, señaló que "acá la diferencia primordial con otras convocatorias que ha habido es que como requisito excluyente son personas que hayan pasado por fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario, de las fuerzas armadas. Ya al momento tenemos más de 500 inscriptos. Estamos dando vuelta una página enorme de la historia, que es tener por primera vez, avanzando en el rol de las autonomías municipales, un cuerpo policial que depende directamente del departamento Ejecutivo. Si bien la coordinación con la Policía de la Provincia funciona, la ciudadanía, lo que nos está reclamando, es mayor presencia en la calle. Nosotros estamos buscando efectivos que hayan pasado por las fuerzas de seguridad nacionales, policiales, y hoy tenemos inscriptas personas que han acreditado 10, 15 años en alguna fuerza. Tienen que ser profesionales de la fuerza, y reitero, eso es un requisito excluyente".

Por su parte, el secretario de Comunicación de Quilmes, Alberto De Fazio, enfatizó: "No es policía de seguridad, porque eso es una cuestión provincial, que puede ser para que la gente entienda, una investigación de delitos complejos de bandas criminales. Eso lo va a seguir haciendo la Policía de la Provincia, la Federal, la Gendarmería, y a cargo de un juez federal, con cuestiones vinculadas al narcotráfico, al narcomenudeo, lo que es el delito complejo. Los nuestros del CPMQ son los que van a darte respuesta cuando vos estás parado esperando el colectivo o cuando tu hijo está caminando por una calle porque salió de la escuela. Va a ser presencia efectiva en la calle, con patrullaje, con policía de prevención a pie, con motos, con autos, con tecnología, con cámaras, con alertas".

Un pilar fundamental del proyecto es el perfil profesional de la convocatoria, pensado para la eficiencia operativa y optimización de recursos. Por ello, está dirigida a personas que ya cuenten con formación y trayectoria en las fuerzas, lo que permite optimizar tiempos y fondos que requeriría un periodo de instrucción básico. No obstante, el personal seleccionado será capacitado por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en el paradigma de la seguridad ciudadana y de las policías municipales, garantizando un cuerpo profesional capaz de ejecutar tareas de prevención en base a criterios de cercanía con el vecino. Además, el desempeño de cada integrante será evaluado periódicamente bajo criterios claros de gestión.

Para la gestión municipal, este comando representa un salto cualitativo en materia de integración tecnológica y operativa. Al ser una fuerza local, tendrá una vinculación total con el sistema de seguridad digital de Quilmes, que incluye cámaras, lectores de patentes, alarmas vecinales, el escuadrón de drones y el monitoreo en vivo desde el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ). A la inversión que la Comuna viene haciendo en tecnologías para la prevención en tiempo real del delito, se le suma un comando con capacidad de respuesta rápida y eficaz, directamente integrado al CEQ. Esta sinergia permitirá que herramientas como la aplicación Mi Alerta Quilmes y los botones antipánico tengan un brazo ejecutor en el territorio con latencia mínima de respuesta.

Finalmente, el Municipio destacó que la inversión en equipamiento es de vanguardia. Se usarán tecnologías de baja letalidad porque la prevención moderna exige firmeza. Son armas ideadas para policías de cercanía que se utilizan en los nuevos paradigmas de seguridad local del mundo; es armamento que hoy usan las mejores policías del mundo. El uso de dispositivos Byrna permitirá intervenciones precisas, reforzando la autoridad en la vía pública.

Los requisitos para poder ingresar al CPMQ son:

-Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción.

-Tener entre 21 y 50 años (no excluyente).

-Poseer domicilio en el partido de Quilmes.

-Formación en fuerzas de seguridad (excluyente).

-Responder a aptitudes psicofísicas.

-Tener licencia de conducir vigente.

-No registrar antecedentes penales.

El proceso de reclutamiento queda oficialmente abierto para aquellos agentes que deseen sumarse a este nuevo modelo de prevención local. Lo podrán hacer a través del WhatsApp 11-5035-8437; el correo [email protected] o del siguiente formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVKesfpAULRi0bgiXmhHIj9FGK-8e88EWL5alfFUqNy76CPA/viewform