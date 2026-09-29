La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, recibió a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, en el Palacio Municipal para encabezar la firma del convenio del "Programa Completar", una iniciativa impulsada por la Provincia para finalizar desarrollos habitacionales situados en el territorio bonaerense que quedaron inconclusos tras la suspensión del financiamiento por parte del Gobierno nacional: En este caso, la Provincia se compromete a contribuir financieramente en la construcción y finalización de 30 viviendas en el predio Pinzón, de Dock Sud.

Seguidamente, en el SUM de la Isla Maciel se llevó a cabo el acto de entrega de 8 viviendas en ese barrio y 6, en Villa Tranquila. De esta manera, se continúa la urbanización de estos barrios, con la apertura de calles y la relocalización de las familias para avanzar con las obras.

La intendenta Sierra expresó su alegría por poder continuar con la urbanización, al tiempo que señaló: "Tenemos más de 2000 viviendas paralizadas por el gobierno nacional de Javier Milei". En ese sentido, agradeció el apoyo de la Provincia: "Junto a Silvina Batakis seguimos trabajando porque nuestro deseo es que nuestros vecinos vivan mejor".

Más adelante, la jefa comunal expresó: "Con Jorge Ferraresi elegimos urbanizar, sabemos que es difícil. Para mí es un orgullo estar en Isla Maciel". Y subrayó: "En Avellaneda no hay vecinos de primera y de segunda, son vecinos que quizás necesitan más del Estado para desarrollarse mejor".

Sobre la entrega de viviendas, la Intendenta sostuvo: "No es solo hacer casas. Nosotros conocemos a los vecinos y desde hace mucho tiempo comenzamos a soñar con urbanizar Tranquila". "Los vecinos no esperan de brazos cruzados, le ponen un montón", valoró la Intendenta y señaló que, en las entregas, "calculamos siempre un cupo para personas con discapacidad".

Por último, afirmó: "Tenemos que seguir haciendo comunidad. Frente al individualismo nosotros seguimos haciendo comunidad".

"Disfruten mucho esta etapa. Esto es posible porque hay un trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio. No pasa en todos lados", sostuvo por su parte la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano. Luego, Batakis destacó: "Magdalena Sierra siempre estuvo comprometida con mejorar su comunidad". "Si no hubiese una Intendenta que está atrás de todas estas cosas, esto no se resuelve", añadió.

"La llave física que le damos hoy es de su casa, pero le estamos dando la llave para volver a soñar", cerró la ministra bonaerense.

Posteriormente, las funcionarias entregaron a las familias presentes las llaves de sus flamantes hogares, que entre sus equipamientos cuentan con repisas del Ministerio de Justicia, realizada por internos; y libros, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

De la actividad participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, Juan Manuel Pignocco, el subsecretario de Planificación y Seguimiento, Julián Talento; la secretaria de Desarrollo Territorial de Avellaneda, Mónica Ghirelli; y el secretario de Planificación local, Guillermo Pesce.