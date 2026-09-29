Se llevó a cabo la 2da Jornada de Capacitación “Si cuidás, cuidate”, una propuesta orientada a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y de cuello de útero. El encuentro se realizó en el Edificio Municipal de Berazategui y reunió a promotoras de género, agentes de salud y referentes barriales, con el objetivo de acercar información y recursos que puedan ser replicados en los distintos barrios del distrito.

En ese marco, Alexia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, destacó: “Tuvimos una segunda jornada de capacitación certificada por nuestra Escuela de Gobierno y destinada a las beneficiarias del Programa Más Vida, nuestras queridas manzaneras, y las promotoras de género del Municipio de Berazategui. Fueron dos jornadas muy fructíferas, en las que desarrollamos -en conjunto- estrategias de prevención para dos problemáticas que nos atraviesan. Estamos muy agradecidas por este trabajo que podemos hacer en articulación con el intendente de Berazategui, Carlos Balor; el gobernador Axel Kicillof y la ministra Estela Díaz”.

Por su parte, Mar Bel Vázquez, jefa del Departamento de Diversidad de la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidades local, resaltó: “Una vez más, tuvimos el gusto de llegar a referentes barriales con información muy necesaria. Nuestro intendente Carlos Balor nos cede las herramientas para acercarnos a la gente y que podamos tener esta charla. Agradecemos a nuestro gobernador Axel Kicillof. Estas actividades son gratuitas y van a seguir desarrollándose durante todo el año en nuestro Edificio Municipal y en otros espacios, con el fin de prevenir”.

La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, el Instituto Provincial del Cáncer (IPC) y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través del Programa Más Vida, en articulación con la Municipalidad de Berazategui -mediante la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidades, conducida por Salome Pereyra-. De esta manera, se busca fortalecer el rol de promotoras, agentes de salud y referentes de los barrios como multiplicadores de información, favoreciendo el acceso a conocimientos vinculados con la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de las vecinas del distrito.