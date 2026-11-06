El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y Grupo L avanzan en un protocolo de intermediación laboral para quienes acceden a oportunidades de empleo tras haber pasado por paradores, comedores u otros dispositivos de asistencia social. El acuerdo establece un marco de trabajo en conjunto e incorpora mecanismos de acompañamiento, diálogo y resolución de situaciones que puedan surgir durante el proceso.

Entre otros aspectos, el esquema prevé instancias de sensibilización y capacitación para la empresa, un canal permanente de comunicación con las áreas de gobierno responsables y un sistema de seguimiento posterior a la contratación. De esta manera, es posible fortalecer la continuidad laboral, involucrando a equipos interdisciplinarios de los centros de inclusión social.

“Este protocolo es una herramienta que surge de las oportunidades de mejora que detectamos a partir de la experiencia de trabajo conjunto. Es un paso fundamental para transformar oportunidades en procesos de inclusión sostenibles, con acompañamiento real tanto del Estado como de la empresa”, aseguró Tomas Poggi, gerente de Recursos Humanos de Grupo L. “En 2025 incorporamos a 8 personas provenientes de los paradores de la Ciudad. En 2026 seguimos trabajando para superar ese número, dar seguimiento a cada caso y garantizar que el empleo se sostenga en el tiempo”, agregó.

La iniciativa, que podrá ser adoptada en el futuro por otras compañías, surge como parte de “Mi Trabajo, Mi Futuro”, el programa de formación e inclusión sociolaboral impulsado por Grupo L para ampliar las oportunidades laborales de personas que enfrentan barreras de acceso al empleo.

El programa, reconocido por instituciones y cámaras empresariales, trabaja con personas en situación de calle, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes que buscan su primer empleo formal y personas privadas de su libertad en proceso de reinserción social.

A través del programa, durante 2025, 629 personas accedieron a su primer empleo formal, 545 participaron de las iniciativas de formación comunitaria, y el eje de discapacidad incrementó su volumen de formación al alcanzar 74 personas, evidenciando su potencial como herramienta clave de inclusión sociolaboral.

La firma de este protocolo representa un hito en la articulación público-privada para la inclusión laboral. Se trata del primer acuerdo de estas características elaborado junto a una empresa y busca generar un modelo de trabajo que pueda ser replicado por otras compañías interesadas en promover oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad.

Acerca de Grupo L

Grupo L es una compañía 100% nacional que brinda servicios integrales a empresas y organismos en 15 provincias argentinas. Cuenta con tecnología de vanguardia, una sólida capacidad logística y el compromiso de más de 7.000 colaboradores para ofrecer un servicio de calidad y eficiencia a más de 500 clientes nacionales, regionales e internacionales.