El Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante la primera Expo Inclusiva en la Plaza Grigera, una iniciativa que reunió a emprendimientos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, escuelas técnicas, talleres protegidos, hogares y centros de día.

Durante la jornada, los participantes pudieron exhibir y comercializar sus productos, compartir experiencias y dar a conocer los proyectos que desarrollan. También hubo stands de empresas de equipamiento y espacios de asesoramiento de la Agencia de Personas con Discapacidad, donde se realizaron gestiones vinculadas al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los pases multimodales.

La jefa de Gabinete de Lomas, Sol Tischik, recorrió los puestos y conversó con expositores y visitantes. “En el Gobierno de la Comunidad pensamos que no hay inclusión sin trabajo. Promoverlo, dar lugar y acompañar cada emprendimiento es la forma de generar oportunidades reales”, sostuvo.

En este marco, desde la Oficina de Inclusión Laboral de la Agencia se impulsan distintas herramientas para fortalecer la autonomía y el desarrollo laboral, entre ellas el Taller Protegido N.º 1, que comenzó a producir bolsas de residuos en serie para su comercialización mayorista, y el taller de habilidades sociales. Además, se dictan cursos de formación en oficios, como barbería inclusiva y peluquería, con servicio de interpretación en Lengua de Señas Argentina.

El encuentro culminó con música en vivo a cargo de El Ensamble Sur, en una celebración que puso en valor el talento, la creatividad y el trabajo de las personas con discapacidad.

A través de estas iniciativas, el Gobierno de la Comunidad continúa promoviendo espacios de encuentro, visibilización e inclusión laboral para construir una sociedad con más igualdad de oportunidades.