El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, se hizo presente en Av. Mitre al 300, donde un grupo de empleados de empresas de transporte se manifestaba en defensa de sus derechos laborales.

Durante la jornada, García mantuvo un diálogo directo con los delegados de los manifestantes, con el objetivo de escuchar sus inquietudes, conocer los motivos del reclamo e intervenir como mediador para buscar posibles soluciones.

Desde la Defensoría del Pueblo se destacó la importancia de garantizar el respeto de los derechos de todas las personas, especialmente cuando se presentan situaciones que pueden derivar en la vulneración de derechos fundamentales.

En ese sentido, Daniel García reafirmó su compromiso personal e institucional de mantenerse cerca de la comunidad, escuchar cada reclamo y promover instancias de diálogo entre las partes involucradas, entendiendo que el camino para resolver conflictos debe construirse a través del entendimiento, el respeto y la búsqueda de soluciones concretas.

La intervención del Defensor del Pueblo tuvo como eje principal acompañar a las personas que manifestaban su preocupación y procurar que sus planteos fueran escuchados, evitando que sus derechos se vieran vulnerados.

La Defensoría del Pueblo de Avellaneda continúa trabajando en defensa de los derechos de los vecinos, con presencia territorial, diálogo y compromiso ante cada situación que requiera su intervención.