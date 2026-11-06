Con una importante convocatoria y el salón colmado, Mujeres Líderes en Acción, institución presidida por Sandra Torres, llevó adelante el encuentro interdisciplinario "¿SABRÍAS CÓMO ACTUAR? Consumos problemáticos en la empresa, la familia y la escuela", una iniciativa que reunió a profesionales de destacada trayectoria para abordar una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Actividad que se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Bernal.

La jornada constituyó una nueva expresión del compromiso social e institucional de la organización, que logró reunir en un mismo espacio a especialistas provenientes de la salud mental, el derecho, la educación y el acompañamiento terapéutico.

Una pregunta fue el eje de toda la convocatoria: ¿qué hacemos cuando un consumo problemático aparece en nuestra propia familia, en una escuela o dentro de una empresa?

Lejos de limitarse a la descripción de una problemática, la propuesta buscó acercar conocimientos y herramientas para reconocer señales de alerta, comprender las responsabilidades involucradas y conocer los primeros pasos para actuar y buscar orientación.

Uno de los aspectos sobresalientes del encuentro fue la calidad de los profesionales convocados por Mujeres Líderes en Acción, con antecedentes en la función pública, la docencia universitaria, la investigación, la formación especializada y la participación en jornadas y congresos de alcance nacional e internacional.

El Lic. Gabriel Avena, psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en adicciones y exdirector de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Quilmes, aportó su experiencia en el abordaje de los consumos problemáticos.

Con una extensa trayectoria vinculada con la salud mental, la prevención y la asistencia, Avena ha participado en actividades de formación y encuentros especializados, incluyendo iniciativas académicas sobre adicciones y salud desarrolladas en distintas provincias.

Su intervención estuvo orientada a una cuestión fundamental: comprender cuándo un consumo se vuelve problemático, reconocer posibles señales de alerta y conocer la importancia de una intervención adecuada y oportuna.

Por su parte, la Dra. Samantha Fernández Messia aportó una mirada desde el ámbito jurídico, educativo y de la articulación institucional.

Abogada, auditora y asesora del Consejo de la Magistratura de la Nación, es además docente de la Universidad Católica de La Plata, con una trayectoria académica de casi tres décadas.

Su trabajo en prevención de la violencia escolar y coordinación de equipos interdisciplinarios la ha llevado a participar en iniciativas que vinculan a la Justicia, las instituciones educativas y profesionales de distintas especialidades. Su trayectoria incluye convocatorias como disertante a congresos nacionales e internacionales.

Durante la jornada, su participación permitió incorporar la perspectiva de las familias, las escuelas y las instituciones, destacando la importancia de la prevención y de construir redes de acompañamiento.

Uno de los aportes especialmente significativos del encuentro estuvo a cargo de Horacio Álvarez, operador socioterapéutico y consejero en adicciones, quien sumó a su intervención la experiencia personal de transitar un proceso de recuperación.

Su participación permitió incorporar una dimensión profundamente humana a la jornada.

Álvarez desarrolla una actividad vinculada con el acompañamiento y la orientación de personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, desde una perspectiva que reconoce la importancia de la escucha, los vínculos y el apoyo durante los procesos de recuperación.

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo del Dr. Omar Nills Yasín, reconocido abogado laboralista, cuya participación constituyó uno de los puntos especialmente relevantes de la convocatoria por su trayectoria en la función pública, la actividad académica y el derecho del trabajo.

Exsecretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Yasín es profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

También se desempeñó como director nacional del Servicio de Conciliación Obligatoria y Personal de Casas Particulares y como subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En el ámbito académico, dirige el Programa de Actualización de Posgrado en Conciliación Laboral y Arbitraje de la UBA y cuenta con una importante producción bibliográfica especializada, incluyendo su participación en la dirección del Manual de conciliación y arbitraje laboral.

Su intervención incorporó una perspectiva de particular interés para empresarios, industriales, comerciantes, empleadores y responsables de Recursos Humanos.

¿Qué debe hacer una empresa cuando detecta una posible situación de consumo problemático? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? ¿Qué derechos deben protegerse? ¿Cómo actuar ante tareas que implican riesgos para el trabajador o para terceros?

Estos interrogantes constituyeron el eje de una mirada laboral y jurídica especialmente relevante, que permitió destacar la necesidad de abordar estas situaciones con responsabilidad, conocimiento y respeto por los derechos de las personas.

La participación de un profesional con semejante trayectoria en la conducción de organismos nacionales y en la formación universitaria jerarquizó la propuesta académica impulsada por Mujeres Líderes en Acción.

La coordinación del panel estuvo a cargo de la Lic. Marina Villalba, psicóloga especialista en psicología clínica organizacional, quien asumió la moderación del encuentro.

La realización de esta jornada refleja una dimensión fundamental del trabajo que desarrolla Mujeres Líderes en Acción: su capacidad para generar espacios de formación, convocar especialistas de destacada trayectoria y promover la articulación entre el sector empresarial, los profesionales y las instituciones de la comunidad.

La organización está integrada por mujeres empresarias, profesionales, emprendedoras y referentes de distintos ámbitos, y promueve el liderazgo, la formación, la articulación institucional y el compromiso comunitario.

Adherida a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), forma parte de una amplia red provincial y desarrolla iniciativas que trascienden el ámbito empresarial para involucrarse activamente en problemáticas sociales, educativas y comunitarias.

Esta actividad también da continuidad a antecedentes de trabajo de la entidad sobre la prevención de adicciones y su impacto en el mundo laboral, una temática que Mujeres Líderes en Acción ya había abordado en anteriores encuentros de capacitación.

La sala colmada en Bernal puso de manifiesto el interés que despiertan estas problemáticas y la importancia de generar espacios abiertos donde puedan encontrarse distintas experiencias y conocimientos.

En tiempos en los que los consumos problemáticos plantean desafíos para las familias, las instituciones y las relaciones laborales, este tipo de iniciativas contribuye a promover una mirada más informada, responsable y libre de prejuicios.

Bajo la presidencia de Sandra Torres, Mujeres Líderes en Acción continúa consolidando una línea de trabajo que combina liderazgo empresarial y profesional con responsabilidad social, formación y compromiso comunitario.