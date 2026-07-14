“Acompañamos una nueva intervención del Plan Municipal de Bacheo y charlamos con vecinos y vecinas sobre los trabajos en el barrio. Con este plan llevamos adelante labores en calles de distintos puntos de Quilmes, teniendo en cuenta el estado de las calzadas y también los pedidos de la comunidad. Porque construir el Quilmes que nos merecemos es una tarea colectiva. Si hay algo en tu barrio que necesita la intervención del Municipio, nos pueden contactar a través de Mi Quilmes Digital, la web municipal o llamando al SUAV, al 0800-999-5656”, señaló Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.Por su parte, Sebastián García precisó que “hoy estamos finalizando estos trabajos que iniciamos el día viernes con la rotura del hormigón existente, el desmonte, la consolidación del suelo y una base de hormigón H13. Hoy estamos cerrando con la colocación del aislante hidráulico y el vuelco del hormigón H30, para terminar de sellar y de reparar la calzada, con el objetivo de mejorar la circulación en la zona”. También confirmó que tras los trabajos, la calle permanecerá cerrada por al menos 10 días para el fraguado correspondiente.Varios vecinos destacaron la reparación. Andrés Pollero, uno de ellos, comentó que “desde que vivo acá en Solano, es la primera gestión que veo que hace obras. Nunca vi tanto trabajo del Municipio acá. Solano siempre fue como el patio trasero de Quilmes, pero ahora eso se revirtió y están trabajando un montón por acá”. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollaron en un sector de San Francisco Solano que presentaba un importante deterioro de la calzada y responden a reclamos realizados por vecinos y vecinas mediante el Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV).La intervención abarca una superficie total de 107 metros cuadrados e incluye la demolición de los sectores afectados, el retiro del material, la preparación del suelo y la colocación de una nueva estructura de hormigón. Para la recomposición de la calzada se utilizarán 13 metros cúbicos de hormigón H13 en la preparación de la base y 20 metros cúbicos de hormigón H30 para completar la estructura. Los trabajos finalizaron con un enlucido fratachado, que permitirá obtener una superficie uniforme yresistente. La renovación integral permitirá abordar los daños existentes, extender la vida útil de la calzada y mejorar la circulación en la zona.El Plan Municipal de Bacheo 2025-2027 contempla intervenciones planificadas en distintos barrios del distrito, orientadas a recuperar y mantener la red vial y mejorar las condiciones de circulación.En este contexto, durante la jornada, se trabajó en otros barrios de Quilmes en la rotura y preparación para el bacheo: Ricardo Balbín entre Blas Parera y Vélez Sarsfield; Vicente López entre Francia y Paraguay, en Francia y Minuto (Quilmes Oeste y Ezpeleta Oeste); Lynch entre calles 175 y 176; Cisterna entre 182 y 183; Montevideo y 162; Ituzaingó y Montevideo, y en Cerrito y Ayacucho (Bernal Oeste), y en Emilio Torre (895) entre 815 y 815 bis; Eva Perón (892) y 816, y en Emilio Torre (895) entre 811 y 812, en los barrios El Tala y La Paz, de la zona oeste del distrito.Participaron también de la actividad el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez, y su par de la Regional Oeste de SSPP, Marcelo Delgado.