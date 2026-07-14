La Fundación COLSECOR presentó el informe correspondiente a junio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), elaborado a partir de precios relevados en 30 localidades medianas y pequeñas de siete provincias del país.

De este trabajo, cuya frecuencia es mensual, se desprende que en junio del 2026, un adulto necesitó $213.653 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias, monto que determina la línea de indigencia. La suba intermensual fue del 3,9% respecto de mayo, mientras que el incremento acumulado en lo que va del año alcanzó el 22,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en 41,9%.

El proyecto es realizado junto a Cooperativas de Servicios Públicos, y los resultados indicaron que para una familia tipo (cuatro integrantes) la Canasta Básica fue de $660.188, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, los valores ascendieron a $320.479 y $525.586 respectivamente. Para hogares conformados por cinco integrantes, el total alcanzó los $694.372.

Al analizar el informe, el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación COLSECOR, señaló que "el aumento de junio, que vuelve a ser alto, está explicado por la suba de los lácteos y el pan, que se encuentran atrasados frente a la evolución general de precios y tienen un importante peso en la CBA. En el último año aumentaron aproximadamente un 33% frente a un 41,9% de la Canasta. A esto se le sumó un aumento de los estacionales liderados por el tomate y las hojas verdes”.

Con respecto al primer semestre del año, sostuvo que “los primeros seis meses terminan con un aumento acumulado del costo de la CBA del 22,6%, prácticamente el doble que la misma marca del año pasado (12,2%), lo que significó una tasa promedio mensual del 3,5%. Los grupos de alimentos que más aumentaron durante este semestre fueron el pollo y la carne vacuna con aumentos del 31.2% y 28,8% respectivamente, mientras que los que en el otro extremo los cereales y legumbres tuvieron una baja del 3,4%”.

Relación entre la CBA y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El informe incorpora también la evolución de la relación entre la Canasta Básica Alimentaria y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En junio, el salario mínimo alcanzó para cubrir sólo 16,7 días de alimentación básica de una familia tipo. De este modo, se observa que el ingreso mínimo continúa sin cubrir el mes completo de alimentos básicos para un hogar promedio.

Sobre este dato, Sánchez indicó que “con respecto a la capacidad de compra, en la comparación que realizamos mes a mes, por décimo mes consecutivo el costo de la Canasta Básica Alimentaria aumentó por encima del Salario mínimo, llegando a cubrir 16,7 días de un hogar de cuatro integrantes”.

Comparación con otras mediciones del país

El informe que presenta mensualmente la Fundación COLSECOR compara también los resultados con otras mediciones de la Canasta Básica Alimentaria que se realizan en Argentina. Esta comparación se efectúa con datos del mes anterior, para contar con los datos publicados por otros organismos al momento de elaborar el informe.

De esta forma, la Canasta Básica Alimentaria presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para un adulto equivalente fue de $303.382, mientras que en el Gran Buenos Aires (INDEC) alcanzó los $220.468. La medición de la Fundación COLSECOR se ubicó en $205.731. En Tucumán, el valor alcanzó los $203.483 y en Mendoza fue de $187.245.

Canasta Básica Alimentaria

El proyecto que impulsa la Fundación COLSECOR desde junio de 2021 se propone generar información y profundizar el conocimiento sobre pequeñas y medianas localidades de nuestro país. A través de esta iniciativa, coordinada por la socióloga Natalia Calcagno y el economista Gerardo Sánchez, cada lugar puede conocer el nivel de ingresos que necesita un habitante para cubrir sus necesidades básicas, valor que determina la línea de indigencia.

Para medir la Canasta Básica Alimentaria se registran los precios del conjunto de alimentos que establece el INDEC. La medida de referencia utilizada por el instituto se define por los requerimientos calóricos mensuales de un adulto equivalente, hombre de 30 a 60 años de actividad moderada.

Fundación COLSECOR

La Fundación COLSECOR nació en 2018 con el fin de promover a la Economía Social como factor de desarrollo para las localidades donde las cooperativas de prestación de servicios audiovisuales y digitales se encuentran insertas. Sus principales ejes de trabajo están relacionados a la investigación y producción de conocimiento de pueblos y ciudades argentinas, capacitación y desarrollo local. Su presidente honorario es José "Pepe" Mujica.

COLSECOR es una integración de cooperativas y Pymes que, desde 1995, reúne a entidades que prestan servicios de televisión por cable y telecomunicaciones en más de 300 comunidades de Argentina.