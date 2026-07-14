El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó las instalaciones de Cepa Tinta (calle 11 e/ 151 y Av. Mitre), un emprendimiento familiar con 18 años de trayectoria. Allí dialogó con su titular y le hizo entrega del certificado de habilitación de su ampliación.

Durante el encuentro, Balor destacó: “Felicito y agradezco a los titulares por esta puesta, por confiar en Berazategui; es algo beneficioso para nuestra comunidad. Sé que es una familia de tradición, de trabajo, de toda la vida. Cuando decimos que vamos a continuar con el legado de Juan José Mussi nos referimos a esto: estar al lado de nuestros vecinos, ayudar a nuestros comerciantes y darles las facilidades para que puedan abrir estos locales en Berazategui. Un abrazo grande para todos los vecinos y vecinas; vamos por más”.

Por su parte, Ariel Chillemi, titular del comercio, expresó: “Hoy celebramos la ampliación de Cepa Tinta y los 18 años de este emprendimiento. Nos acompañó el intendente Carlos Balor. Somos nacidos y criados en Berazategui; somos la tercera generación de comerciantes y este es un negocio especial, con magia. Todos vienen y lo disfrutan; hacerlo es mi felicidad. Agradecemos siempre el acompañamiento del Municipio; los esperamos con el corazón abierto. La ampliación permite que la gente pueda disfrutar del lugar, probar nuestros productos, recorrer y descubrir el local. Ahora es posible una experiencia de compra”.

Cepa tinta se especializa en bebidas de todo el mundo, tabacos, cristalería y regalería con muchas variantes. Junto al Intendente estuvo el secretario de Trabajo, Juan Manuel Parra; además de otros integrantes del Gabinete municipal, comerciantes, vecinos y vecinas.