La Municipalidad de Berazategui realizó nuevos operativos de limpieza y recolección de residuos en la ciudad, entre el viernes 13 y el miércoles 18 de febrero, con el objetivo de promover un entorno cada vez más limpio, saludable y ordenado para todos los vecinos y vecinas.

Estas acciones, a cargo de la Dirección de Áridos municipal -dependiente de la Secretaría de Obras Públicas-, son desarrolladas diariamente con camiones, maquinarias y herramientas específicas para garantizar la limpieza de los espacios públicos y erradicar los puntos de arrojo clandestinos de basura.

Los operativos se hicieron en las siguientes zonas:

Viernes 13/02: Villa Mitre, Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Centro Sudoeste, Jacarandá, 2 de Octubre, Provincias Unidas, Berasur y 12 de Octubre.

Sábado 14/02: 12 de Octubre, Centro Sudoeste, Plátanos, Provincias Unidas y Barrio Americano.

Domingo 15/02: Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Estación Plátanos, Estación Ranelagh, Santa Rosa y Villa Chingolo.

Lunes 16/02: Hudson, Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi, Villa La Merced, San Marcos, 14 de Noviembre, Centro Sudeste, Comandante Ramos, El Progreso, El Ombú, Plátanos Norte, Compal, 3 de Junio, Las Manzanas, Villa Rial, Estación Plátanos y Estación Ranelagh.

Martes 17/02: Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi, Villa La Merced, 14 de Noviembre, El Ombú, Estación Plátanos, Villa Matilde, Plátanos y Villa Chingolo.

Miércoles 18/02: El Sol, Centro Sudeste, 2 de Octubre, Nicolás Videla, Villa Mitre, Berasur, Plátanos Norte, Compal, 3 de Junio, Santa Rosa, Plátanos, Alberdi y Centro Sudeste.

Desde el Municipio se recuerda que los residuos domiciliarios deben sacarse debidamente embolsados, al cesto de la puerta de los domicilios, de domingo a viernes (los sábados no).

Aquellos que sean voluminosos (no convencionales) como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos o muebles, entre otros, pueden llevarse -de manera gratuita- al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde tendrán un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6.00 a 17.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando multas de hasta un millón de pesos a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.