Se desarrolló un cálido encuentro de fin de año en el Club de Golf de Ranelagh, organizado por la Unión Industrial de Berazategui (UIB) y empresarios locales, con el acompañamiento del secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra. En ese marco se realizó un sentido homenaje al Dr. Juan José Mussi y se hizo entrega de distinciones a sus familiares presentes: Adela Mussi (hermana), Mariel Mussi (hija) -junto a sus hijos- y María Laura Lacava (sobrina).

Allí, Juan Manuel Parra destacó: "En 2020, en plena pandemia, Juan José Mussi me confió el Comité de Emergencia. En ese momento me enfermé, quedé internado; y no hubo un solo día en que no me llamara por teléfono para preguntarme cómo estaba. Él fue un gran ser humano, un vecino de a pie, que iba a todas las instituciones y a todos los barrios de Berazategui. Sabemos que hoy en la Argentina estamos atravesando un momento muy difícil para todos los sectores productivos, pero como Juan José (Mussi) decía y nos inculcó: 'Prohibido aflojar'. Por eso, cumpliendo con su legado, vamos a seguir acompañándolos junto al intendente Carlos Balor".

Asimismo, Alejandro Bartalini, presidente de la UIB, afirmó: "Como dijo Juan Manuel, el Dr. Mussi no dejaba de contestar ningún mensaje. Si yo lo llamaba por algún problema de la institución, antes de los cinco minutos ya teníamos una respuesta, porque apoyaba fuertemente a la industria. Él no sólo fue un líder político de Berazategui, sino también a nivel nacional. Y esto podía verse reflejado en el respeto que todos le tenían y, también, en el gran desarrollo industrial de este distrito, que hoy es una potencia, con sus 8.300 cuadras asfaltadas y 14 Parques industriales. Berazategui fue siempre para adelante y nosotros estamos acá para que esta hermosa ciudad siga creciendo".

Seguidamente, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y del Parque Industrial Plátanos, declaró: "Quiero agradecerle a la familia Mussi por estar presente. También felicitar al presidente de la Unión Industrial de Berazategui por tomar la decisión de homenajear a nuestro gran querido intendente Juan José Mussi, quien ha sido un gran líder; que no fue un industrial, pero fue un industrialista. Esto, sumado a la confianza generada a través del respeto y la lealtad entre el Municipio y el sector, cumpliendo con nuestra palabra, fue el secreto de la industrialización de Berazategui".

Durante el acto, además, se homenajeó a José Luis Zapata, integrante de la UIB que falleció este año y fue impulsor del Parque Industrial Plátanos, donde se radica su empresa Declorquim. También, se entregó una distinción a Silvia Bulla, presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), fundada por Enrique Shaw; y a representantes de otros Parques Industriales. La ceremonia contó con la presencia del resto de los integrantes del Gabinete municipal.