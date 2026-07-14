Para esta nueva edición del festival llega Prode Rock, una propuesta inédita que invita a los fanáticos a sumarse a la construcción del line up.

Quilmes Rock confirmó su regreso en abril de 2027 con tres jornadas y presenta Prode Rock, una iniciativa que, bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, permitirá por primera vez que los fanáticos participen activamente en la construcción del line up antes de su anuncio oficial. A través de quilmesrock.com.ar, los usuarios podrán registrarse, armar su festival ideal eligiendo qué artistas quieren ver en cada jornada y sumar puntos con una mecánica que premia a quienes hagan sus predicciones antes de que comiencen a conocerse los nombres oficiales. Además, todos los participantes competirán por el premio “Quilmes Rock a tu casa”, que le permitirá a un único ganador disfrutar de un show privado de una de las bandas del festival para él y hasta 10 amigos, además de dos entradas All Access para asistir al Quilmes Rock 2027. También ya está disponible la nueva cuenta oficial del festival: @quilmesrock.

“Después de más de 20 años haciendo historia, Quilmes Rock sigue consolidándose como el festival más argentino, ese espacio donde distintas generaciones se encuentran alrededor de la música. En la previa de la edición 2027 y bajo el lema 'Esta vez, lo armamos entre todos', nace Prode Rock. Por primera vez, los fanáticos serán protagonistas del armado del line up a través de una iniciativa que los invita a vivir el festival de una manera nueva: participando activamente en la construcción de la grilla de artistas. Con esta propuesta, Quilmes Rock se consolida como el festival de la gente, haciéndola parte desde el primer momento”, comentó Guido "Chapa" Lofiego, director de marca Quilmes.