Los gestos no son casuales. Y menos en política.

La edil Estefanía Albasetti pegó el faltazo en la primera sesión ordinaria donde su par Sabrina Morguen toma el control del bloque de La Libertad Avanza Quilmes. Rol que se produce luego que el concejal Ricardo Rij renunciara a la presidencia del bloque libertario para saltar al massismo con fuertes cuestionamientos a la conducción de LLA quilmeña.

En su debut, Morguen, a quienes ya algunos apodan la 'Chola', en recuerdo de aquel referente del peronismo quilmeño Roberto 'Cholo' Morguen, fue elogiada por su labor en el recinto, y no pasó desapercibida su participación en la reunión de Presidentes de Bloque.

Las fuentes, aseguran que al ser consultada por la posición del bloque libertario ante el pedido de repudio hecho por Albasetti contra la presidenta del HCD Quilmes, Berenice Latorre, Morguen fue categórica: 'No lo acompañamos', y luego de fundamentar el porqué de la decisión hubo palabras que fueron destacadas por sus pares, quienes la catalogaron a Morguen de “picante”.