La decisión marca un hito en la historia reciente de la compañía y representa un nuevo paso en su proceso de consolidación como una empresa más sustentable a largo plazo.

El pago se concreta luego de que la Asamblea de Accionistas resolviera reservar las utilidades del ejercicio 2025 para una eventual futura distribución, una vez consolidadas las condiciones financieras de la compañía. Así, el reparto de dividendos constituye la culminación de un proceso sostenido de fortalecimiento económico y administración responsable de los recursos.

Durante los últimos años, MetroGAS modernizó procesos, incorporó nuevas tecnologías, impulsó la digitalización de la atención, fortaleció la seguridad y la confiabilidad de su operación y puso al cliente en el centro de su gestión. Al mismo tiempo, consolidó un modelo de excelencia basado en la mejora continua, la eficiencia operativa y el desarrollo sostenible, con el objetivo de construir una organización cada vez más sólida, de cara a los nuevos desafíos.

"Hace algunos años nos propusimos transformar a MetroGAS en una compañía más eficiente, más ágil y preparada para el futuro. Hoy ese trabajo tiene una evidencia concreta: podemos seguir ejecutando uno de los planes de inversión más importantes de los últimos años y, al mismo tiempo, volver a distribuir dividendos. Es una señal de la solidez que alcanzó la compañía y del compromiso de todas las personas que hicieron posible esta transformación", dijo Sebastián Mazzucchelli, CEO de MetroGAS.

Los resultados acompañaron ese proceso. Entre 2023 y 2025 la compañía duplicó prácticamente su ganancia bruta, cuadruplicó su capacidad para generar resultados operativos y redujo su nivel de endeudamiento financiero y comercial a un tercio del que tenía tres años atrás. Al mismo tiempo, fortaleció su posición financiera y sostuvo un ambicioso plan de inversiones para modernizar la infraestructura, reforzar la seguridad de la red y mejorar la experiencia de sus más de 2,5 millones de clientes. "La distribución de dividendos es consecuencia de nuestro fortalecimiento financiero. Hoy contamos con una estructura económica que nos permite generar valor para nuestros accionistas manteniendo intacto nuestro compromiso de inversión, crecimiento y desarrollo de la compañía", señaló Andrea Svoboda, directora de Administración y Finanzas de MetroGAS.

La transformación de MetroGAS también fue reconocida externamente. En 2025 la compañía obtuvo el Premio Nacional a la Calidad, la máxima distinción del país en modelos de gestión, luego de un recorrido de más de cuatro años de mejora continua que previamente había sido validado con tres Certificaciones Oro en Mejores Prácticas de Gestión Integral. El reconocimiento consolidó un proceso que hoy encuentra una nueva expresión en la fortaleza financiera alcanzada por la compañía. "Este hito no representa un punto de llegada, sino la consolidación de una nueva etapa. Nuestro desafío es seguir fortaleciendo una compañía cada vez más segura, eficiente, innovadora y sostenible, capaz de generar valor para nuestros accionistas, brindar un mejor servicio a nuestros clientes y acompañar el desarrollo de las comunidades donde operamos", concluyó Mazzucchelli.