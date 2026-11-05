En el marco de GlobalPorts 2026, el encuentro de dos jornadas que reunió a referentes del sector marítimo, autoridades institucionales y representantes de terminales de todo el país, Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, compartió los proyectos prioritarios en materia de infraestructura, accesibilidad y tecnología, reafirmando una visión estratégica orientada al mediano y largo plazo.

Litza hizo especial hincapié en la necesidad de articular el desarrollo portuario con inclusión comunitaria y el empleo local. En ese marco, la titular de Dock Sud remarcó : "Nos preocupa profundamente cómo la automatización y la digitalización están cambiando el mundo del trabajo en los puertos. Para evitar que alguien quede en el camino, lanzamos dos plataformas clave: Dock Sud Global, que acompaña la internacionalización de pymes y emprendedores, y Aula Puerto, un espacio gratuito de formación técnica e idiomática adaptado a las nuevas demandas del sector."

La consolidación de estas herramientas busca dotar a los inscriptos de capacidades en sectores de alta empleabilidad —tales como energías renovables, tecnología, seguridad y capacitación idiomática especializada—, garantizando que el crecimiento técnico del puerto actúe como un motor de equidad social e integración efectiva con el entramado urbano de Avellaneda.