¿Cuándo es feriado en la Ciudad?

En la Ciudad es feriado el martes y el lunes es feriado nacional. Son los días en los que se celebra la Misa y el Encuentro con los Jóvenes del Papa en Palermo.

¿Cómo son los cortes en Avenida Del Libertador?

Avenida Del Libertador se cierra entre el Monumento de los españoles y Olleros. Los vecinos frentistas con sus vehículos pueden entrar a las cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado evitando el vallado y armado de carpas. Luego habrá horarios de ingreso y egreso.

¿Cuáles son las zonas que se cerrarán?

Un perímetro alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y otro que abarca el barrio de Palermo. En la zona de la Nunciatura el cierre es entre Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, y en 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. En Palermo, el perímetro de seguridad abarca Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino.

¿Y desde cuándo cierran totalmente?

Desde el sábado hasta la tarde del miércoles 11, en el caso de la Nunciatura. Y desde el sábado a la tarde hasta la madrugada del miércoles para la zona de Palermo.

Vivo dentro de una zona de seguridad, ¿cómo hago para entrar y salir?

En los controles de la Policía de la Ciudad, en la entrada y salida de cada zona, hay que presentar alguno de estos documentos: DNI con el domicilio actualizado, una boleta de servicio que coincida con el domicilio, la placa de ingreso que entrega el Gobierno de la Ciudad o, en el caso de turistas, la reserva del hotel o Airbnb.

Y si no tengo actualizado el DNI, ¿cómo hago?

El formulario tiene carácter de declaración jurada y está en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web.

La autorización tiene valor aunque no se pueda leer el código QR.

¿Voy a poder entrar y salir con mi auto dentro del perímetro de Palermo?

Sí, siempre mediante una identificación. En líneas generales: se restringe la circulación cuando está sucediendo cada evento. Durante el operativo, las personas habilitadas podrán ingresar y salir del perímetro en vehículo, únicamente por los accesos autorizados y en las franjas horarias establecidas.

¿Cuáles son los horarios en los que está permitida la circulación vehicular para personas acreditadas?

Los horarios en los que está permitida la circulación vehicular para personas acreditadas son: desde el sábado a las 18 hasta el domingo a las 18. Y desde el lunes a las 16 hasta el martes a las 8.

¿Cuáles son los horarios en los que estará restringida la circulación vehicular?

Los horarios en los que estará restringida la circulación vehicular son desde el domingo a las 18 hasta el lunes a las 16. Y desde el martes a las 8 hasta la reapertura oficial del perímetro. Quedará a cargo del personal de Seguridad del Gobierno porteño y la Policía de la Ciudad en los controles de ingreso si se realizan excepciones.

¿Dónde serán las entradas y salidas de los perímetros de seguridad?

Palermo: desde Avenida Luis M Campos por Zabala, Federico Lacroze, Jorge Newbery, Matienzo, República de Eslovenia, boulevard Chenaut, Arévalo, Andrés Arguibel, Clay; desde Avenida Santa Fe por Sinclair, Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro; y desde Cerviño por Rep. de la India, Lafinur, Rep. Arabe Siria, Ugarteche, Scalabrini Ortiz.

Nunciatura: Avenida Alvear y Avenida Callao, y por Avenida Alvear y Libertad.

¿Los negocios van a estar abiertos dentro de las zonas de seguridad?

Están habilitados para funcionar, aunque eso sucederá según el día, por los feriados. Habrá franjas horarias específicas para proveedores, servicios e higiene, y está prohibida la venta de alcohol.

¿Un empleado de un negocio, el mozo de un restaurante o el personal doméstico cómo hacen para entrar?

Tienen que completar el formulario como cualquier persona que no tiene el DNI con el domicilio dentro del perímetro. Y les llegará por mail una placa digital. El formulario tiene carácter de declaración jurada y está disponible en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web. La autorización tiene valor aunque no se pueda leer el código QR.

Si alguien no pudo entrar a la web puede acercarse a alguna sede comunal donde se lo gestionan.

¿Los vecinos deben sacar el auto de la calle?

Los vecinos deberán retirar los coches estacionados sobre la Avenida Del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y los que estén en los primeros 100 metros de las calles que cruzan Libertador, hacia Luis María Campos, antes de la madrugada del próximo sábado. En la zona de la Nunciatura hay que sacarlos antes del mediodía del sábado y podrán estacionarlos a 45° en la mano derecha de la Avenida Callao, entre Vicente Lopez y Avenida Del Libertador, y en Libertador, sentido a Retiro, entre Libertad y Avenida Callao.

Y si no retiro mi auto de esas calles, ¿qué pasa?

Agentes y grúas de tránsito lo van a trasladar a un predio detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, sin costo.

¿Por qué hay que sacar los autos de las calles o cerrar un barrio?

Las zonas de seguridad fueron establecidas por la Seguridad del Vaticano y el Ministerio de Seguridad Nacional. El lunes el Papa va a encontrarse con la gente en una caravana que arrancará en Olleros e irá por el centro de la Avenida Del Libertador hasta el Monumento de los españoles, donde encabezará la Misa.

Tengo un viaje, ¿cómo llego a Aeroparque?

Primero, la recomendación es chequear el estado de los vuelos porque habrá momentos de cierre del Aeroparque por la llegada del Papa y el viaje a Córdoba. Una buena opción para llegar es por la calle Salguero, o desde Retiro por el Bajo, o por la Costanera desde el norte.

¿Y hay desvíos?

A partir del corte a la altura de Olleros, Libertador va a tener desvíos en dos sentidos para los que llegan del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero. Se busca evitar que circulen hacia adentro del barrio de Palermo y se generen embotellamientos. Y a la vez es un bypass para sortear el corte central de la Avenida del Libertador. Se va a poder doblar por Olleros hacia a la izquierda, por Valentín Alsina, y la calle Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta donde al llegar a Dorrego se va a poder continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares (200 metros después de Sarmiento) y ahí doblar a la derecha y retomar Libertador.

¿Cómo me puedo desviar y evitar los cortes?

Otras vías de circulación son continuar por Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro, y será gratuita para vehículos livianos), desviar por la colectora de la Illia, y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro; y también bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

¿Cuál es la mejor manera de llegar a la Misa del Papa en transporte público? ¿Y en auto?

Van a estar habilitadas avenidas como Santa Fe, Las Heras, Luis María Campos y Figueroa Alcorta. Se podrá llegar en colectivos, subte y tren, y se recomienda evitar ir en auto, es preferible caminar.

¿En qué horario hay que sacar la basura?

En Palermo, por el operativo de seguridad en la zona del Monumento de los españoles, se empezaron a retirar contenedores y cestos de basura sobre Libertador y en los primeros 100 metros de las calles transversales. Es importante llevar la basura al contenedor más cercano.

El domingo no hay que sacar la basura porque no habrá recolección en todo el perímetro.

El lunes el servicio volverá a funcionar con normalidad y hay que sacar la basura de 19 a 21, como sucede habitualmente.

En Recoleta, en la zona de seguridad de la Nunciatura Apostólica, la recolección será normal hasta este jueves por la noche. Desde la mañana del viernes hasta el próximo miércoles se retirarán temporalmente los contenedores y cestos de basura de:

▪️ Avenida Alvear, entre Avenida Callao y Cerrito.

▪️ Rodríguez Peña, entre Avenida Alvear y Quintana.

▪️ Montevideo, entre Quintana y Posadas.

▪️ Posadas, entre Montevideo y Rodríguez Peña.

Durante esos días, se recomienda a los encargados de los edificios sacar la basura entre las 8 y las 9 de la mañana y llevarla al contenedor más cercano, porque la recolección se hará desde las 10.

El miércoles 11 de noviembre el servicio volverá a funcionar con normalidad y hay que sacar la basura de 19 a 21, como sucede habitualmente.

¿Qué paradas de colectivos cambiarán de ubicación en la zona de seguridad? ¿Cómo me entero de las nuevas ubicaciones?

Se van a desviar 33 líneas de colectivos que llegan a la zona del evento y habrá paradas provisorias, que van a estar señalizadas. Los recorridos se van a definir en el momento según la saturación de cada calle. Para la llegada y la salida masiva, las paradas serán:

▪️ Puente Pacífico, Avenida Santa Fe entre Bonpland y Juan B. Justo: 161, 67, 41, 95, 152, 68, 55, 15 y 64.

▪️ Puente Pacífico, Avenida Santa Fe entre Godoy Cruz y Plaza Italia: 12, 15, 29, 39, 41, 55, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 130 y 152. Durante la salida masiva, la 12 y la 39 pasan a Scalabrini Ortiz (sentido Constitución).

▪️Juan B. Justo y Paraguay: sobre Juan B. Justo, 194, 161, 60 y 57; sobre Paraguay, 34 y 166.

▪️ Scalabrini Ortiz entre Charcas y Avenida Santa Fe: 145, 110, 160, 12 y 39.

▪️ Avenida Las Heras, en Parque Las Heras: 37, 10, 188 y 128.

▪️ Barrancas de Belgrano: 15, 29, 42, 44, 55, 60, 63, 64, 65, 80, 113, 114 y 118.

¿Habrá un lugar de estacionamiento exclusivo para micros y combis que llevan gente a la misa?

▪️ Punto 1 (los que vienen del norte): Avenida Del Libertador desde General Paz hasta Avenida Juramento.

▪️ Punto 2 (los que vienen del oeste): Avenida Figueroa Alcorta desde Avenida Udaondo hasta Sucre.

▪️ Punto 3 (los que vienen del sur): Avenida 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y Avenida Santa Fe. Los micros se estacionan únicamente sobre la Avenida 9 de Julio; no se utilizan las calles laterales (Cerrito ni Carlos Pellegrini).

▪️ Punto 4 (contingencia): Avenida Costanera Rafael Obligado (Costanera Norte), desde Ciudad Universitaria, bordeando Parque Norte, hasta la Planta Potabilizadora General San Martín (AySA). Solo se habilita si los puntos 1, 2 o 3 se saturan o quedan inhabilitados.

¿Cómo funcionan los colectivos y subtes?

Colectivos: 116 líneas van a reforzar su servicio. Las 103 líneas nacionales lo hacen desde las 18 del domingo, y además refuerzan 13 líneas de la Ciudad: 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151. Para la salida masiva habrá varios colectivos esperando de las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12.

Subte y Premetro: el lunes funcionarán de 5.30 a 23 (Premetro hasta las 21.30), con recorridos limitados y estaciones cerradas por el operativo de seguridad. El martes, en principio, el servicio será normal, y las líneas D y H tendrán un servicio especial de desconcentración hasta la 1.30 del miércoles 11. No habrá gratuidad. Se recomienda chequear el servicio en BaSubte.

¿Cómo funcionará el servicio especial de desconcentración?

Al finalizar el servicio habitual, la Línea D continuará operativa hasta la 1.30 del miércoles con un doble servicio de desconcentración del Encuentro con los Jóvenes:

Los que quieran ir hacia Catedral podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

Los que quieran ir hacia Congreso de Tucumán podrán subir en Palermo y bajar en Juramento y Olleros (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

En la Línea H se garantizará la conexión con la Línea D. Para eso se prestará un servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once (solo egreso).

¿Qué estaciones de subte estarán cerradas por el operativo de seguridad?

◾Domingo 8: a partir de las 12 del mediodía, Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Plaza Miserere y Lima (Línea A, recorrido entre San Pedrito - Sáenz Peña); Medrano (por obras), Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini, Pueyrredón (Línea B, recorrido J. M. de Rosas - Uruguay); Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín, Av. de Mayo (Línea C, Constitución - Diagonal Norte; parada especial: egreso exclusivo del público por Diagonal Norte); Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón (Línea D, recorrido Congreso de Tucumán - Tribunales); Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia, Jujuy (Línea E, recorrido Plaza de los Virreyes - San José); Santa Fe, Corrientes, Once, Humberto 1° (Línea H, recorrido Hospitales - Facultad de Derecho). Premetro: sin cierres.

◾Lunes 9 se cierran las mismas estaciones que el domingo durante todo el día (y desde el inicio del servicio). Servicio de día hábil en todas las líneas.

◾Martes 10: habrá servicio de día hábil en todas las líneas. Estarán todas las estaciones abiertas (salvo las que están cerradas por obras). Si hay riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, se aplica el protocolo de los días anteriores.

¿A qué hora se hará la Misa del Papa el lunes?

El inicio de la Misa está previsto a las 11:30 en un escenario montado en el Monumento a los españoles, en Palermo. A las 00 horas del lunes se abrirán los accesos.

¿Por qué calles se podrá acceder a la Avenida Del Libertador para la Misa y el Encuentro con los Jóvenes?

◾Misa del lunes: 11.30 hs

Ingresos y egresos:

1 - Avenida Int. Bullrich y Avenida Santa Fe.

2 - Ortega y Gasset y Luis María Campos.

3 - Olleros y Luis María Campos.

4 - Teodoro García y Luis María Campos.

5 - Virrey Vértiz y José Hernández (se cortará el ingreso 2 horas antes de la llegada del Santo Padre).

6 - Olleros y Valentín Alsina.

7 - Dorrego y Avenida Figueroa Alcorta.

8 - Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Solo egresos:

1 - Gorostiaga hacia Avenida Luis María Campos.

2 - Maure hacia Avenida Luis María Campos.

3 - Avenida Dorrego hacia Avenida Luis María Campos.

◾Encuentro con Jóvenes, del martes: 20.15 hs

Ingresos y egresos (con sus números de identificación):

1 - Avenida Sarmiento, ingresan por Plaza Italia y luego por Avenida Colombia (público general, sin QR y personas con discapacidad).

2 - Avenida Int. Bullrich y Avenida Santa Fe (solo para inscriptos).

3 - Ortega y Gasset y Luis María Campos.

4 - Olleros y Luis María Campos.

5 - Teodoro García y Luis María Campos.

6 - Virrey Vértiz y José Hernández.

7 - Olleros y Valentín Alsina.

8 - Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier (para inscriptos y público general).

Solo egresos:

1 - Gorostiaga hacia Avenida Luis María Campos.

2 - Maure hacia Avenida Luis María Campos.

3 - Dorrego hacia Avenida Luis María Campos.

¿Dónde me deja un taxi o un auto de aplicación?

Para no saturar las calles que priorizan el transporte público, los taxis y autos de aplicación solo pueden dejar y levantar pasajeros en puntos designados, tanto para la llegada como para la salida. Hay que pedir el viaje a uno de estos puntos y caminar desde ahí hasta el ingreso.

Aplicaciones:

▪️ José Hernández entre Vuelta de Obligado y Cuba.

▪️ Teodoro García y Ciudad de la Paz.

▪️ Zapata entre Santos Dumont y Matienzo.

▪️ Paraguay entre Gurruchaga y Borges.

▪️ Charcas entre Avenida Scalabrini Ortiz y Aráoz.

▪️ Avenida Coronel Díaz entre Peña y Pacheco de Melo (solo para subir, a la salida).

Taxis:

▪️ Vidt entre Avenida Santa Fe y Güemes.

▪️ Julián Álvarez entre Avenida Santa Fe y Arenales (solo para bajar).

▪️ Godoy Cruz entre Güemes y Avenida Santa Fe.

▪️ Avenida Cabildo entre Dumont y Concepción Arenal (solo para bajar).

▪️ Maure entre Malasia y 11 de Septiembre de 1888 (solo para subir, a la salida).

▪️ Olleros y Villanueva (solo para subir, a la salida).

▪️ Zabala entre Arribeños y 11 de Septiembre de 1888 (solo para bajar).

El martes, el ingreso de Avenida Int. Bullrich y Avenida Santa Fe es solo para inscriptos: el público general que llegue por los puntos de Paraguay, Charcas, Vidt, Julián Álvarez o Godoy Cruz tiene que ir al ingreso de Avenida Sarmiento (Plaza Italia).

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