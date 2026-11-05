“Esta obra es de los vecinos. Que sepan que se hace con fondos municipales y que la estamos finalizando con la contribución de todos al pagar la tasa municipal. Con eso se hacen los asfaltos, las luces y ahora se terminan las escuelas. Esto tenía financiación de Nación y de Provincia, pero como Milei abandonó la obra pública y dijo que no iba a hacer nada por la gente, nosotros, desde la Municipalidad con el esfuerzo de todos los vecinos, la vamos a terminar”, sostuvo Mayra, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, y la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia subrayó: “Esto es de ustedes, es del barrio, es de las y los chicos, de las nuevas generaciones que van a tener una escuela secundaria en La Matera. Así que a valorarla y a defenderla”.

La construcción de la nueva secundaria formaba parte del convenio tripartito entre Nación, Provincia y Municipio, y contaba con un importante avance, pero luego de la asunción del gobierno libertario, la obra fue paralizada por el Gobierno Nacional y será completada con fondos 100% municipales.

Se trata de una obra que se ejecutará entre la Escuela Primaria Nº 87 y el Jardín de Infantes Nº 962, con el objetivo de completar los 3 niveles de educación obligatoria en este polo educativo del barrio.

En esta etapa se contempla la terminación del edificio en su totalidad. El mismo tiene la cantidad aproximada de 1.200m2 de cubiertos. En tanto se construirá un pasaje transversal peatonal que comunica las calles 890 y 889, garantizando la comunicación peatonal entre dos manzanas.

La escuela tendrá seis aulas nuevas; SUM; biblioteca; grupos sanitarios; baño para personas con movilidad reducida; nueva cocina, además de distintas salas, y se encuentra distribuido entre planta baja y primer piso.