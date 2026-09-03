“Estos son trabajos que hacemos todos los días con recursos del Municipio para dar respuesta a los reclamos que las vecinas y vecinos nos acercan comunicándose al 0800-999-5656, a Mi Quilmes Digital y a nuestras redes oficiales. Escuchar las demandas, planificar y llegar a cada barrio con soluciones, es la forma en que trabajamos para construir el Quilmes que nos merecemos”, sostuvo Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.

Por su parte, Sebastián García, destacó: “El balance sobre el Plan de Bacheo es muy positivo, son 4 meses de intensificar estas tareas, y hoy estamos con alrededor de 150 intervenciones en todo Quilmes, y nos quedan dos meses más de estos trabajos. Me parece muy importante trabajar en lo que es espacio público, porque es parte de lo que hacemos para que Quilmes tenga sus lugares cada vez más limpios”.

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron las tareas de reconstrucción en un sector que abarca una superficie total de 66 metros cuadrados. Los trabajos contemplan una secuencia técnica estructurada que se inicia con la rotura y el retiro del pavimento deteriorado, seguida por la limpieza, saneamiento, nivelación y compactación de la base. A continuación, se realizó el vertido de hormigón H13 para conformar el subsuelo y se completa la estructura con la colocación de hormigón H30, material de alta resistencia. La obra se dejará cerrada al tránsito por 10 días para un correcto fraguado del material.

En este marco, las y los vecinos mostraron su satisfacción por las distintas tareas que viene realizando la Comuna. Estela Trangoli, por ejemplo, aseveró: “Están haciendo cosas por nuestro barrio, como los asfaltos nuevos, y además recogieron las ramas después de que yo hiciera el reclamo; la verdad que me pone contenta”. En tanto que otra vecina, Liliana González, destacó: “Últimamente se ve mucha gente de la Municipalidad. Acá tenemos la plaza y cuando llevo a mi nena, se los ve cortando el pasto, limpiando, que están con el tema de la poda de árboles, levantando las ramas, creo que es muy positivo”.

La planificación de estas obras se realiza a partir de relevamientos territoriales exhaustivos y del canalizado de las solicitudes vecinales receptadas por el Municipio. Se recuerda que el Plan Municipal de Bacheo es una política pública financiada íntegramente con recursos municipales y orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en distintos puntos del distrito.

Para efectuar reclamos o sugerencias respecto al estado de las calles, la Comuna mantiene a disposición de la comunidad las líneas telefónicas del Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV) llamando al 0800-999-5656, el portal web Mi Quilmes Digital y la atención automatizada a través del asistente virtual QuiBot, en WhatsApp, al número 11-4493-4483.