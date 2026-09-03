Luego de que los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no llegaran a un acuerdo sobre su actualización, el Gobierno definió por resolución los aumentos a otorgar entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

El monto del SMVM de septiembre de 2026 es de $ 383.800, lo que representa una caída interanual del 10,2% real (es decir, considerando el efecto de la inflación).

Con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández -Frente de Todos-), el SMVM cayó 39,7% real, mientras que la caída se profundiza al 49,4% con respecto a noviembre de 2019 (al finalizar la gestión de Mauricio Macri -Cambiemos-).

Luego de que los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no llegaran el último viernes a un acuerdo sobre la actualización del salario mínimo y las prestaciones por desempleo, el Gobierno nacional definió por resolución los aumentos a otorgar entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

De cuánto es el salario mínimo en septiembre de 2026 y qué valores se fijaron hasta abril de 2027

En la última reunión del Consejo del Salario, las centrales obreras -Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) pidieron un Salario Mínimo de $ 911 mil de manera inmediata y de $ 993 mil en diciembre, indicaron a Chequeado desde la CTA Autónoma.

Tras el fracaso de la reunión, la Secretaría de Trabajo de la Nación fijó mediante la Resolución 4/2026, el SMVM de septiembre de 2026 en $ 383.800.

Además, la gestión de Javier Milei estableció un cronograma de aumentos (comenzó con un 1,9% en septiembre de 2026 y culmina con una suba del 1,7%) hasta abril de 2027:

Octubre de 2026: $ 391.200 mensuales

Noviembre de 2026: $ 398.800 mensuales

Diciembre de 2026: $ 406.400 mensuales.

Enero de 2027: $ 414.200 mensuales.

Febrero de 2027: $ 422.000 mensuales

Marzo de 2027: $ 429.600 mensuales.

Abril de 2027: $ 437.000 mensuales.

Cómo evolucionó el salario mínimo durante la gestión de Javier Milei

El monto del SMVM de septiembre de 2026 ($ 383.800) representa una caída interanual del 10,2% real (es decir, considerando el efecto de la inflación), según el informe que publicó este miércoles el sitio Chequeado.

Con respecto a noviembre de 2023 (último mes de la gestión de Alberto Fernández -Frente de Todos-), el SMVM cayó 39,7% real, mientras que la caída se profundiza al 49,4% con respecto a noviembre de 2019 (último mes del gobierno de Mauricio Macri -Cambiemos-).

Qué es el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El salario mínimo está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y fue reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo, que define al salario mínimo como el piso de ingresos que puede percibir un empleado como retribución por su trabajo.

El Consejo está integrado por representantes de empresas, de los gremios, del Estado Nacional y del Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales), entre otros.

La ley también establece que el SMVM no puede embargarse, salvo por deudas alimentarias.

Por su parte, el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que, a la hora de definir los montos del SMVM, se deben tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, al igual que factores como los requerimientos del desarrollo económico, niveles de productividad y alcanzar altos niveles de empleo.

Pero el salario mínimo también define el valor de otras prestaciones, como algunos programas sociales y, en ciertos casos, el valor de la cuota alimentaria para padres separados.

Fuente: Análisis Digital