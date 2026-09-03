Con las 335 pymes inscriptas para el encuentro de hoy, las Rondas de Negocios que organiza la provincia de Buenos Aires ya superaron las 26.000 empresas participantes: una exitosa política provincial para incentivar la actividad productiva y comercial.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda, con acompañamiento del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, la Unión Industrial de Avellaneda y el Frente Productivo Avellaneda, organizaron este jueves una nueva Ronda de Negocios Multisectorial, que tuvo lugar en el Parque Municipal Multipropósito La Estación y en la que se inscribieron 335 pymes, emprendimientos y grandes empresas locales y de la región, dando lugar a 1.400 entrevistas formales de negocios.

Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 120 Rondas de Negocios, en una política que ya convocó a más de 26.000 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses. Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha, los programas Producción Bonaerense y Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

En el evento también participaron el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, representantes del organismo provincial de la Autoridad del Agua, y funcionarios municipales.

Las Rondas de Negocios son una política pública sostenida del Estado provincial, impulsada por el Gobernador Axel Kicillof a través de la cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa. En un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, la producción local se ve seriamente afectada, con impacto directo en el empleo y en los niveles de actividad industrial. Frente a este escenario a nivel nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa políticas públicas orientadas al acompañamiento de las pymes, fortaleciendo el entramado productivo y promoviendo el desarrollo industrial y comercial como motor de crecimiento y desarrollo social.

Las próximas Rondas de Negocios serán la Ronda con Supermercados, que se realizará el martes 15 de septiembre en Ezeiza y reunirá a pymes bonaerenses productoras con representantes de supermercados, y la Ronda Multisectorial de Olavarría, el viernes 25 de septiembre. Más información en: www.gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios

“El valor de producir”: llega el 4to Congreso Productivo Bonaerense

Con el eje puesto en los desafíos y oportunidades para el desarrollo productivo, la Provincia organizará con apoyo del Consejo Federal de Inversiones el cuarto Congreso Productivo Bonaerense: el encuentro será los próximos 8 y 9 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata y reunirá a representantes de empresas, sindicatos, cooperativas, universidades, municipios, cámaras, organismos públicos y de la comunidad científica.

Serán dos jornadas, 37 paneles y cuatro salas temáticas para abordar distintas dimensiones de la producción: Innovación para la producción, Infraestructura para la producción, Herramientas para la producción y el trabajo y Desarrollo local para producir. Ciencia y tecnología, inteligencia artificial, infraestructura, logística, minería, financiamiento, promoción de inversiones, mercado laboral, turismo, energía y comercio internacional serán algunos de los temas que atravesarán las discusiones.

Más información e inscripción en congresoproductivo.mp.gba.gob.ar.