Debido a los festejos por el cumpleaños número 66 de la ciudad, se implementarán algunos desvíos de tránsito en los alrededores de la Plaza San Martín (Av. Mitre e/ 6 y 7). Estos se producirán desde el sábado 7 de noviembre -a partir de las 06.00 AM- y hasta el lunes 9/11 -a las 08.00 AM aproximadamente-.

De esta manera, se interrumpirá la circulación de vehículos en

los siguientes tramos:

-Calle 6 entre 147 y 150.

-Calle 7 entre 147 y 150.

-Calle 148 entre 5 y 8.

-Calle 149 entre 5 y 8.

-Av. Mitre entre 5 y 7 A, en ambas direcciones.

Durante este período, quienes circulen en sentido a la Ciudad de Buenos Aires podrán utilizar la calle 150 y retomar por la 5. En tanto, quienes lo hagan en dirección a La Plata, deberán desviarse por la calle 5 hacia 146 y retomar por 9.