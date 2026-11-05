“Para nosotras es cumplir con la palabra empeñada. Mayra se comprometió desde el primer día y pudimos hacerlo ahora. Es un trabajo que pareciera invisible porque va por debajo de la tierra, por eso es importante visibilizarlo y que sepa que es una obra que contempla lo que tiene que tener para que no se vuelvan a anegar las casas”, sostuvo Eva, que dialogó sobre las tareas con las y los vecinos presentes, acompañada por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

Y enfatizó: “Todos saben que ante el fenómeno de El Niño estamos tomando las precauciones que podemos tener como Municipio al alcance que tengamos, por la cantidad de agua que va a caer. Así que esta es una obra que va a traer tranquilidad a los vecinos. Esto es fundamental para que dejen de inundarse en esta zona que históricamente sufrió las consecuencias cuando viene el agua”.

En este marco, Cecilia Soler señaló que “estamos recorriendo los nuevos pavimentos y la obra hidráulica de las calles Mozart y Franklin, que al estar cerca de la autopista tenía problemas serios de escurrimiento. Estamos haciendo los conductos sobre ambas calles para darle solución a esta cuestión. Estamos haciendo nuevos asfaltos sobre la calle Franklin y repavimentando el tramo de Mozart entre Primera Junta y Dorrego”.

La avenida Mozart recibe el agua de lluvia que baja por la barranca y potenciado por el fenómeno climático de El Niño, la red de zanjas perdió capacidad para evacuarla a medida que creció el barrio. Además, el talud de la Autopista Buenos Aires-La Plata limita el escurrimiento natural. Con esta obra, que combina desagües subterráneos y reconstrucción de calzadas, se busca darle solución a las zonas críticas en las que se genera acumulación de agua.

En este marco, los frentistas presentes expresaron su satisfacción por esta importante obra, como el caso de Marcela Rodríguez, que dijo: “La verdad que es impresionante. Hace 50 años que estábamos pidiendo esto. Estoy emocionada de ver el asfalto, y no lo puedo creer. Con tres gotas mi casa se llenaba de agua y esto para mí es un sueño. Le agradezco a Mayra y a Eva por esta obra”. En esa línea, Maximiliano Barrionuevo, indicó que “mejoró un montón. Antes, apenas llovía entraba el agua a las casas. Ahora con esta obra del Municipio ya no pasa”.

El proyecto, financiado con fondos propios y de la Provincia, prevé que en superficie, las cunetas guíen el agua hacia los sumideros, y desde ahí, la red de cañerías la conduce por debajo de la calle Franklin hasta el canal colector de la autopista.

Las tareas incluyen:

-Red pluvial. Se proyectan 1.474 metros de caños premoldeados de hormigón, con diámetros de 600 a 1.200mm y tramos con doble cañería de 1.000mm.

-Captación. Se prevén 36 sumideros con bocas de un mínimo de 2 metros para facilitar el mantenimiento y la capacidad de captación ante obstrucciones parciales.

-Pavimentación. La intervención abarca la reconstrucción de las cinco bocacalles previstas sobre avenida Mozart, en los cruces con Franklin, Balcarce, French, Gelly y Obes y Dorrego. Además se repavimentaron 11 cuadras. Los trabajos incluyen la avenida Mozart, desde Primera Junta hasta Dorrego, y la calle Franklin, desde Mozart hasta la Autopista Buenos Aires-La Plata.

-Criterio de diseño. Los sumideros y conductos se dimensionaron según el caudal estimado para una tormenta de diseño con un período de retorno de 10 años.

Estuvieron presentes en la actividad la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y su par de Ingeniería, Juan Melo.