“Prórroga para una despedida”, una obra sobre el duelo, los vínculos familiares y esos momentos en los que decir adiós necesita un poco más de tiempo, se presenta este sábado a las 21 hs.

Omar muere una tarde de domingo. Nené lo encuentra y, cuando llega Marina, decide demorar la noticia.

A partir de ese instante, la casa queda suspendida en un tiempo extraño: la muerte ya ocurrió, pero todavía no terminó de llegar a la conciencia de quienes quedan. La vida cotidiana intenta continuar mientras todo, de alguna manera, ha cambiado para siempre.

Con una dramaturgia de Florencia Nussbaum y la dirección de Natalia Villar, pone el foco en esos instantes en los que las palabras parecen no alcanzar, Prórroga para una despedida explora las formas en que las familias atraviesan la pérdida, los silencios que se construyen frente a lo inevitable y los pequeños gestos que aparecen cuando despedirse todavía resulta difícil.

Cuenta con las actuaciones de Eugenia Alonso, Leonardo Evrard, Tamara Kiper y Gonzalo Ruiz. La propuesta invita al público a compartir una experiencia teatral íntima, en la que lo cotidiano y lo extraordinario se encuentran alrededor de una despedida que parece necesitar un poco más de tiempo.

Entrada general a $ 10.000, disponibles en boletería y a través de Plateanet.

Para los residentes en Avellaneda con la Tasa de Servicios Generales al día se mantiene un beneficio especial del 50% de descuento, solo en boletería presentando su DNI, más la última boleta de TSG con su comprobante de pago.