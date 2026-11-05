El Gobierno de la Comunidad concluyó las mejoras de infraestructura en el CIS Llavallol y en el CIS 25 de Mayo, en busca de potenciar y ampliar la atención sanitaria en la zona.

El Municipio de Lomas de Zamora, mediante el programa “Obras de la Comunidad”, llevó adelante una serie de trabajos de renovación y ampliación en dos establecimientos sanitarios de Llavallol, con el propósito de mejorar las condiciones de atención y fortalecer la infraestructura de salud en el barrio.

Uno de los espacios recuperados es el Centro Integral de la Salud (CIS) Llavallol, situado en Pareta 593, donde concluyó una refacción integral que permitió renovar sus instalaciones y poner nuevamente en funcionamiento el establecimiento, que ya se encuentra atendiendo al público.

La obra incluyó mejoras en diferentes sectores del edificio, entre ellos recepción y administración, sala de espera, guardia con dos dormitorios, office, enfermería y farmacia. También se acondicionaron cinco consultorios y el Salón de Usos Múltiples, optimizando las condiciones para el desarrollo de las distintas actividades sanitarias.

Actualmente, los vecinos y vecinas pueden acceder allí a prestaciones de odontología, ginecología, obstetricia, psicología, clínica médica, pediatría y nutrición, además de los servicios de vacunación y farmacia. El centro dispone, asimismo, de guardia durante las 24 horas.

En paralelo, se completaron las tareas de infraestructura en el CIS 25 de Mayo, ubicado en Kurth 557. En este caso, el proyecto contempló la ampliación del edificio mediante la construcción de un nuevo piso, junto con la renovación de sus instalaciones para incorporar más espacios destinados a la atención.

La nueva estructura dispone de recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia, un área específica para odontología y ascensor, lo que permitirá mejorar la distribución de los servicios y brindar mayor comodidad tanto a los profesionales como a quienes concurran al establecimiento. Actualmente, restan completar detalles antes de habilitar la atención al público.

Las intervenciones forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Comunidad para recuperar, ampliar y mejorar los espacios de atención sanitaria, incorporando infraestructura adecuada para responder a las necesidades de los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora.