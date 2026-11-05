La agrupación de ciclistas Quilmes al Grau utilizó sus redes sociales para publicar un fuerte descargo luego de ser señalada por los hechos de violencia y hostigamiento a mujeres trans ocurridos durante una convocatoria masiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de

Los organizadores locales expresaron su repudio a los incidentes reportados de Aeroparque y los Bosques de Palermo, asegurando que las agresiones fueron protagonizadas por personas ajenas a la conducción del evento.

Según detallaron desde el grupo referente del ciclismo urbano de Quilmes, la travesía nocturna tenía previsto un trayecto determinado por distintos puntos turísticos de la capital.

Sin embargo, sostienen que participantes no identificados ni pertenecientes a la organización desviaron a parte de la caravana hacia áreas fuera de la hoja de ruta original.

En el comunicado difundido por la página de instagram, enfatizaron que el objetivo de estas salidas es promover la práctica deportiva. Asimismo, rechazaron cualquier vinculación con los disturbios y acusaciones de agresiones registradas durante el recorrido.

Desde el entorno del grupo de Quilmes reafirmaron su repudio a lo sucedido y pidieron que no se responsabilice a sus integrantes por acciones de terceros.