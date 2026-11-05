Todo estaría listo para que Raúl Gini, el flamante ganador de la elección asuma este viernes al frente de la Presidencia de la Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes.
Gini estará acompañado por los siguientes autoridades:
- Presidente: Gini Raúl Osvaldo
- Tesorero: Mancieri Pedro Oscar
- Secretario: Vargas Omar Orlando
- 1° Vocal titular: Palermo Verónica Beatriz
- 2° Vocal titular: Bianco Raúl Oscar
- 3° Vocal titular: Martinotti Walter Gustavo
- 4° Vocal titular: Yanguela Emilio Raúl
- 1° Junta fiscalizadora titular: Córdoba Alejandra Ester
- 2° Junta fiscalizadora titular: Nilo Barrios Miguel Alejandro
- 3° Junta fiscalizadora titular: Micolucci Viviana Isabel
Cargos Suplentes:
- 1° Vocal suplente: Garcia Griselda Beatriz
- 2° Vocal suplente: Crespo Dario Benigno
- 3° Vocal suplente: González Nancy Karina
- 4° Vocal suplente: Terrazzino Mario Miguel Francisco
- 5° Vocal suplente: Martinotti Noemi Gladys
- 6° Vocal suplente: Jaime Daniel Germán
- 7° Vocal suplente: Vega Noelia Vanesa
- 1° Junta fiscalizadora suplente: Durán Andrea Emilse
- 2° Junta fiscalizadora suplente: Palacios Gustavo Raúl
- 3° Junta fiscalizadora suplente: Barrionuevo Elvio Marcelo