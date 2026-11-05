El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recibió en su despacho del Palacio Municipal al decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La Plata, ingeniero Fabio Romani, con quien rubricó un convenio específico para incorporar asesoramiento técnico y herramientas tecnológicas a la Planta Asfáltica Municipal, con la finalidad de mejorar la calidad de la mezcla, optimizar los procesos de producción y reducir costos.

“En una ciudad que demanda el mantenimiento permanente de más de 8.700 cuadras, y sin un Estado Nacional presente que garantice los fondos necesarios para hacerlo, este acuerdo permitirá iniciar un proceso de transformación para ampliar la capacidad productiva, renovar el equipamiento y avanzar hacia una Planta Asfáltica de funcionamiento continuo que también pueda producir hormigón. Seguimos apostando a nuestras capacidades, al conocimiento y la experiencia de nuestros trabajadores y a la articulación con nuestras universidades públicas para fortalecer la infraestructura de Lanús”, destacó Álvarez.

En ese marco, el Jefe Comunal le contó a Romani las distintas políticas que impulsó el Municipio como la implementación de la nueva Red de Tránsito Pesado para proteger el estado del asfalto existente y ordenar la circulación del distrito, al igual que el Plan de Pavimentación 2024 – 2027 desarrollado con fondos municipales, que contempla la concreción de obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo, entre otras acciones.

También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.