Lanús Gobierno informa que el jueves 5 de noviembre, a partir de las 9 y hasta agotar los cupos disponibles, se brindarán nuevos turnos presenciales para realizar castraciones gratuitas de perros y gatos en el Quirófano Móvil del Parque Municipal General San Martín (Coronel Sayos N° 2302, Valentín Alsina).

Las vecinas y los vecinos interesados deberán acercarse con su DNI para acreditar domicilio en Lanús, sin necesidad de llevar a sus animales de compañía al momento de solicitar el turno. Las intervenciones se harán el martes 10, jueves 12 y viernes 13 de noviembre.

Para acceder a las castraciones, las mascotas deberán cumplir con las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde dos kilos, y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses hasta los ocho años y gatos y perros desde los ocho meses hasta los ocho años; animales en celo, 15 días posteriores a la finalización; hembras embarazadas, sólo durante los primeros 30 días de gestación; y postparto, dos meses después de la parición. En todos los casos, los animales serán evaluados por profesionales.

En el mismo espacio también se aplicarán vacunas antirrábicas sin turno en los días mencionados anteriormente, de 9 a 12. Vale recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.