Un nuevo sondeo en el distrito revela que el oficialismo encabeza las preferencias con el 48,5% de los votos, traccionado por la intendenta interina Eva Mieri y una fuerte puja interna de Gabriel Berrozpe. Del otro lado, la oposición nucleada entre LLA y el PRO alcanza el 36,7%, con Martiniano Molina a la cabeza.

El escenario distrital

La pulseada política en el municipio de Quilmes muestra un escenario de tercios imperfectos donde el peronismo retiene la primera minoría con un 48,5% de intención de voto acumulada. Dentro de este espacio, la intendenta interina Eva Mieri —quien asumió el cargo en diciembre de 2025 tras la salida de Mayra Mendoza a la Cámara de Diputados bonaerense— encabeza las preferencias individuales con el 26,3%.

Por su parte, el arco opositor nucleado entre La Libertad Avanza y el PRO alcanza un 36,7% global. El exjefe comunal Martiniano Molina tracciona el mayor caudal individual del espacio con un 19,2%, apostando al recuerdo de su paso por la intendencia. En paralelo, la interna liberal arroja un dato contundente: la concejal Estefanía Albasetti trepó al 11,8%, distanciándose con claridad de Nahuel Sotelo (5,7%). El tablero se completa con la izquierda del PTS (Carla Vilani) en un 4,8% y un 10% de indecisos y voto en blanco.

Radiografía territorial:

Además, el informe de la consultora Índice Sur resaltó el mapa de imagen de la jefa comunal, donde Mieri consolida índices de aprobación superiores al 50% en los barrios populares y la periferia, destacándose el IAPI (53,4%), San Francisco Solano (51,5%) y Villa La Florida (49,2%), zonas donde el rechazo apenas toca un piso del 15%.

En la vereda de enfrente, los cascos céntricos y la zona norte concentran el descontento. Bernal encabeza la imagen negativa con un 45,1%, flanqueada de cerca por Quilmes Centro (42,6%) y Quilmes Oeste (41,2%). Sin embargo, el dato estratégico que arrojan estas áreas opositoras es el alto nivel de vecinos indecisos, cercanos al 35%.