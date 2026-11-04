Con más de 200 inscriptos, la iniciativa impulsada por el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud puso en marcha sus primeras capacitaciones en Liderazgo, Inglés aplicado al Comercio Exterior y Seguridad e Higiene.

Mónica Litza, presidenta del Consorcio, afirmó durante la apertura de actividades: "Creemos que el mundo del trabajo está cambiando vertiginosamente y en los puertos se evidencia todos los dias. Por eso pensamos en crear y desarrollar Aula Puerto, esta plataforma que representa una política educativa en sí misma que permitirá a todos los inscriptos, muchos de ellos jóvenes, conocer, interpretar y acompañar esos cambios que se están produciendo".

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de quienes participan, incorporar conocimientos vinculados a las demandas actuales del sector productivo y acompañar los cambios que atraviesan el empleo y las actividades portuarias.

Nuevas herramientas para el mundo del trabajo

Aula Puerto forma parte de una estrategia institucional que busca acercar el puerto a la comunidad y contribuir al desarrollo del entramado productivo regional a través de la educación y la formación.

Las capacitaciones abordan distintas dimensiones del mundo laboral, desde la comunicación y el liderazgo hasta el manejo del inglés en entornos comerciales y portuarios, junto con los conocimientos necesarios para promover condiciones de trabajo seguras.

El programa refleja una concepción del puerto que trasciende su actividad logística y comercial para asumir también un papel activo en la formación de las personas y el desarrollo de su comunidad.

Con el inicio de las clases, el Puerto Dock Sud avanza en la consolidación de Aula Puerto como un espacio de capacitación orientado a generar nuevas oportunidades y preparar a los participantes para los desafíos del nuevo mundo del trabajo.