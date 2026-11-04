La Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación para identificar a un grupo de ciclistas que atacó salvajemente a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo. El violento episodio, que fue filmado y subido a las redes sociales por los propios agresores, desató un fuerte repudio generalizado.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado domingo en el marco de una masiva convocatoria de "stunts" (jóvenes que practican acrobacias en bicicleta). Según los registros audiovisuales, una facción de los ciclistas se desvió del recorrido original y se dirigió hacia la zona donde trabajan las mujeres trans. Allí comenzaron a insultarlas y, tras la reacción de las trabajadoras ante la provocación, los ciclistas respondieron con una virulenta golpiza que incluyó palazos y golpes de puño.

Tras la viralización de las imágenes, la agrupación "Campito al grau", organizadora del evento de acrobacias, buscó despegarse de los incidentes y condenó la violencia.

Los coordinadores afirmaron que los agresores fueron un grupo que se abrió solo del resto de la movilización y actuó por cuenta propia. Señalaron que el objetivo de estas juntadas es visibilizar la actividad y exigir un espacio seguro para entrenar, no fomentar el vandalismo. Y aseguraron que no conocen la identidad de los atacantes debido a la masividad de la convocatoria, la cual estuvo a cargo de un representante de Quilmes esa noche.

La fiscalía trabaja actualmente en el análisis de los videos compartidos en plataformas digitales y en el rastreo de cámaras de seguridad de la zona. Se espera que en las próximas horas las agrupaciones de ciclistas aporten datos para lograr la identificación formal de los responsables del ataque.