“Buscamos excelencia”, sostuvo la jefa comunal durante las demostraciones de destrezas operativas, tácticas y técnicas adquiridas durante la formación de las y los cadetes.

La intendenta Magdalena Sierra estuvo presente hoy en el microestadio Gatica para ver una muestra de Defensa Personal y Entrenamiento Físico de las comisiones 1, 2 y 3, con 98 cadetes (58 mujeres y 40 varones), de la Escuela de Policía Municipal Avellaneda. La intendenta Magdalena Sierra estuvo presente hoy en el microestadio Gatica para ver una muestra de Defensa Personal y Entrenamiento Físico de las comisiones 1, 2 y 3, con 98 cadetes (58 mujeres y 40 varones), de la Escuela de Policía Municipal Avellaneda.

Primeramente, junto al secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff, y el director de la fuerza, Oscar Torres, la jefa comunal siguió una muestra de defensa personal policial, a cargo del profesor Emanuel Pastor Domenichelli, que constó de técnicas de control, reducción y procedimientos de seguridad. Luego, actividad física y taekwondo, a cargo de Juan Spadonni. Y después, Brazilian Jiu Jitsu y Judo, con los profesores Domenichelli, Natalia Medina y Javier González.

Además del entrenamiento físico, la nueva fuerza de prevención y disuasión recibe formación integral, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en las calles, prevenir situaciones de riesgo y darle más tranquilidad a la comunidad.

Ante las y los cadetes, la intendenta Sierra destacó estos entrenamientos y sostuvo: “Lo importante para nosotros es la cercanía que tengan con la comunidad. La seguridad es un tema prioritario en la preocupación de nuestros vecinos, y también mía”. Y subrayó: “Apelamos a la calidad, queremos una policía comprometida con su tarea”.

Más adelante, Magdalena Sierra compartió: “Por la crisis que vivimos, hoy tenemos situaciones que involucran menores o la salud mental: ustedes también se van a tener que enfrentar a todas esas situaciones y por eso los queremos fuertes y preparados, y con herramientas para que puedan cuidarse”. Más adelante, Magdalena Sierra compartió: “Por la crisis que vivimos, hoy tenemos situaciones que involucran menores o la salud mental: ustedes también se van a tener que enfrentar a todas esas situaciones y por eso los queremos fuertes y preparados, y con herramientas para que puedan cuidarse”.

“Es importante que reciban la mejor formación e instrucción. En la etapa que viene de vínculos más cercanos con vecinos y vecinas, queremos policías donde el respeto de la sociedad se lo ganen todos los días”, añadió la jefa comunal y resumió: “Buscamos excelencia”.

“En marzo de 2027, 147 nuevos agentes de la primera cohorte estarán en las calles de Avellaneda, dando inicio a una nueva etapa en la seguridad de nuestra ciudad”, anticipó la intendenta Sierra.

Asimismo, la jefa comunal comparó: “Mientras el Gobierno nacional hace del ajuste y el recorte de recursos su principal política, en Avellaneda seguimos apostando a la inversión, la tecnología y la prevención para cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Creemos en un Estado eficiente”.

Actualmente, la Policía Municipal Avellaneda está conformada por un total de 216 cadetes en formación: una primera cohorte con 147 aspirantes (87 mujeres y 60 varones); y una segunda, con 69 aspirantes (43 mujeres y 26 varones).

La nueva fuerza forma parte del plan integral de seguridad del Municipio, que ya posee numerosas herramientas para fortalecer la prevención en nuestra ciudad, con el objetivo de identificar tempranamente situaciones de riesgo, optimizar la intervención de los recursos disponibles y fortalecer la protección de los vecinos y los espacios públicos.

En ese sentido, Avellaneda cuenta con 2.500 cámaras, 8 Centros de Operaciones y Monitoreo, e incorporación de Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras para potenciar la infraestructura existente. Además, del ‘muro digital’, provisto de cámaras LPR que leen patentes en los accesos, tótems “Puntos Seguros”, “Paradas Seguras”, alarmas comunitarias en los barrios, y dos drones de videovigilancia aérea.