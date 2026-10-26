La Ciudad de Buenos Aires organiza una nueva edición de Expo Empleo BA, bajo el lema Conectados, el miércoles 28 de octubre de 10 a 18 h, en el Pabellón Ocre del Predio La Rural. Participarán 100 empresas con 2.500 ofertas laborales. El encuentro es organizado por el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo. Para participar los postulantes deben completar el formulario de preinscripción:

https://www.formulariosgcba.gob.ar/Qe2py3PO53BD1BqgzGRL/canal/mailing

Los equipos de Recursos Humanos recibirán los currículums de los asistentes y podrán tener un primer contacto directo con quienes buscan incorporarse al mercado laboral. La jornada de intermediación laboral contará además con una amplia propuesta de charlas, talleres y capacitaciones orientadas a brindar herramientas para la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional.

La propuesta pretende acercar a las personas que buscan empleo con empresas que necesitan incorporar trabajadores y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas concretas de capacitación, orientación e inserción laboral.

Para participar los postulantes deben completar un formulario de preinscripción:

https://www.formulariosgcba.gob.ar/Qe2py3PO53BD1BqgzGRL/canal/mailing

Los perfiles serán evaluados según las búsquedas disponibles y quienes se ajusten a los requerimientos de las empresas serán convocados por correo electrónico, con el objetivo de generar oportunidades reales de inserción laboral.

“Desde el gobierno de la ciudad trabajamos para que el empleo sea una herramienta real de crecimiento y autonomía. Esta Expo permite que miles de personas tengan contacto directo con empresas que están buscando talento y, al mismo tiempo, accedan a herramientas que mejoran sus posibilidades de inserción laboral”, afirmó el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

Por su parte, Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo, explicó: “Queremos que cada persona que participe de la Expo se lleve una oportunidad concreta. Una postulación, contactos con las empresas, una herramienta nueva o una orientación que le permita mejorar su búsqueda laboral. Ese es el objetivo de generar este espacio de encuentro entre quienes buscan trabajo y quienes lo ofrecen”.

“El desafío no es solamente acercar ofertas de trabajo, sino también preparar a las personas para un mercado laboral que cambia permanentemente. Por eso sumamos capacitaciones sobre entrevistas, armado de CV, inteligencia artificial, habilidades blandas y nuevas herramientas para la búsqueda de empleo”, agregó.

Expo Empleo BA está dirigida a todas las personas en búsqueda de empleo y a estudiantes de los últimos años del colegio secundario que quieran acercarse al mundo laboral. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los stands de las empresas, interactuar con reclutadores, conocer las vacantes y los perfiles requeridos y postularse a diferentes oportunidades laborales.

Además, habrá espacios de calma, cuidado de niños para quienes deban asistir con sus hijos, talleres y capacitaciones, networking y orientación laboral, con contenidos vinculados a redacción de CV, técnicas de entrevista, habilidades blandas, inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, nuevas tendencias laborales y herramientas para mejorar la empleabilidad.

En las siete ediciones anteriores realizadas en 2026 participaron más de 10600 vecinos de la Ciudad y sus alrededores, se pusieron a disposición 2.860 vacantes y se registraron más de 1500 inserciones laborales.

La programación se desarrollará de manera simultánea en cuatro auditorios, con propuestas a lo largo de toda la jornada.

AUDITORIO 1-CONEXIÓN

La programación del Auditorio 1 comenzará a las 11 h con el acto de la apertura oficial. A las 12 h se realizará la charla “El hacer que inspira el futuro”, a cargo de Juliana Maiz Casas, directora de Reinvención Sostenible; Maru Pinto, directora de Programas de Fundación Espartanos; y Agustín Brea, CEO de ABN Digital. A las 13 h, la speaker internacional Vero Dobronich presentará “El futuro es HUMANO”. A las 14 h, Hernán Scotti, director de Recursos Humanos de DIA Argentina, abordará “Los desafíos actuales sobre empleabilidad”. A las 15 h, María Belén Scordo, senior manager de PwC, brindará la charla “IA + Vos: cómo prepararte para tu primera oportunidad laboral”. A las 16 h, Vanesa Marignan, Cecilia Navas, Patricia Divinsky y Luis Aragón, de Fundación Diagonal, presentarán “DIAGUI en acción: potenciá tu empleabilidad con nuestro asistente virtual”. Finalmente, a las 17 h, Gisela Ciapessoni, Country Manager de Computrabajo y Pandapé Argentina, expondrá sobre “Computrabajo te cuenta cómo te reclutan hoy: IA y las nuevas reglas para encontrar empleo”.

AUDITORIO 2-OPORTUNIDADES

En el Auditorio 2, las actividades comenzarán a las 10:30 h con “Preparate para dar el primer paso”, a cargo de Valeria Hidalgo y Carolina Martínez Sarrasague, de Formación Cono Sur. A las 11:30 h, Randstad ofrecerá “Herramientas para tu próximo paso laboral”. A las 12:30 h, Brigitte Bergery, de Emplea Habilidad, presentará “El rayo empleabilizador”. A las 13:30 h, Mariano Di Franco, de Fundación Empujar, desarrollará “Tus habilidades también son tu experiencia”. A las 14:30 h, el licenciado Sadoc Nadir Chalin compartirá “Apostar por Crear: la historia de Chalin Tech, robótica argentina que transforma ideas en proyectos reales”. A las 15:30 h, Marisol Elbinger, de Elbin Seguros, presentará “Next50”. La jornada finalizará a las 16:30 h con “No busques trabajo, volvete elegible”, a cargo de Nicolás Jones, HR Regional Manager de Puppis.

AUDITORIO 3-TALENTO

El Auditorio 3 iniciará sus actividades a las 10:30 h con “Potenciá tu búsqueda laboral”, a cargo de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación. A las 11:30 h, Gabriel Hernán Lamanna, CEO de Hernilamanna, presentará “IA y Empleabilidad”. A las 12:30 h, Ivana Fazio, de Pullmen RRHH, brindará la charla “Buscar trabajo es un trabajo”. A las 13:30 h, Julieta Cortez y Patrick González, directores de Rúcula Digital Academy, expondrán sobre “Cómo conseguir trabajo en el mundo digital”. A las 14:30 h, Roberto Vilariño, profesor de la UNLM, desarrollará “Relaciones Públicas de uno mismo”. A las 15:30 h, Gustavo Dos Santos, CEO de Human Stadium, presentará “Ser empleable en mercados complejos”. Finalmente, a las 16:30 h, Jimmy Adaro, director de Sin Jr no hay Sr., ofrecerá “Conseguir laburo Tech en 2026”.

AUDITORIO 4- Encuentro

En el Auditorio 4, la programación comenzará a las 10:30 h con el taller “CV ATS: cómo superar los filtros de IA en la búsqueda laboral”, a cargo de la Dirección General Políticas de Juventud. A las 11:45 h se realizará “Entrevistas laborales: claves para destacar tu perfil”; a las 13 h, “Habilidades blandas y oratoria: herramientas para comunicarte mejor”; y a las 14:15 h, “LinkedIn: potenciá tu perfil profesional”, también a cargo de la Dirección General Políticas de Juventud. A las 15:30 h, Micaela Klau y Florencia Campagna, de AMIA, brindarán el taller “La IA como aliada en la búsqueda de empleo”. La programación concluirá a las 16:30 h con el “Taller Empleabilidad”, organizado por BA Discapacidad y Randstad.

Entre las empresas y entidades participantes de Expo Empleo BA Conectados estarán: Acudir, Argus Centro Médico, Clínica Santa Catalina, OSDEPYM, Fundación Forge, Sanatorio Colegiales, Swiss Medical, Farmatodo, Diagnóstico Maipú, Pullmen, PwC, APM Terminals, Servicios de Empleo AMIA, Cleanmanagers, Contenedores Hugo, AON, Axion Energy, Suministra, Recom Tercerización, Workon, Dina Group, SAI Medicine, Hospital Alemán, Vacunar, Farmacia Central Oeste, Manpower, Supermercado Día, Cámara Empresaria de Grúas y Autoelevadores (CEGA), Randstad, Gennera, Talent Solutions, Global Worker, Globty, Plaza Logística, DHL Express Argentina, Patagonia Flooring, Sturla Viajes, On Fit, ALPI, Más Cobranzas, La Postal, Prosegur, Adecco, Ceta Capital Humano, Grupo Abans, Celsur Logística, Real Planning, Besser Weiss, La Mantovana, Gestam, Deheza, Contacto Garantido, Natural Life, Georgia, Puppis, Colonia Express, Pinturerías Prestigio, Grupo L, Burger King, Hipódromo de Palermo, Grupo Enser, Grupo Temple, Wyndham, Cuesta Blanca, Loginter SA, Corven, Ciudad Moto, Defiba, RES, Agencia Palmero, Rosario Bus, Computrabajo, Grupo Jaka, Food Service, AHRCC, Sheraton Buenos Aires Greenville, Faena Hotel Buenos Aires, Il Quottidiano, Mi Gusto, Grupo RE, Grupo Bistro, By Papas, Kansas, Enter Group, Pinturerías Rex, Riosma, Blue Star Group (TodoModa/Isadora), Carrefour, Magoya, Neural Soft, Álvarez Argüelles Hoteles, Hotel Madero, Uniti Group SRL (IT Site Jobs), Minor Hotels, IT4W, FK Tech, ICOMM, Tango Software (Axoft), CAT Technologies y Aditi Consulting.

Además, participarán distintas áreas y organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Económico, Economía Plateada, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Ministerio Público Tutelar, BA Discapacidad, la Dirección General Políticas de Juventud, el Ministerio de Justicia, la Dirección General Acceso a la Justicia, la Dirección General Derechos Humanos y la Dirección General Asistencia a la Víctima.

Participarán de Expo Empleo BA Conectados las siguientes organizaciones no gubernamentales: Fundación Discar, Tejiendo Redes, Semillero Digital, Fundación Empujar, UNICEF Argentina, Fundación Cimientos, Rotary Líderes Empresariales, Fundación Pescar, Diagonal y Chalin Tech.

La Expo también contará con un stand central de la Dirección General Empleo para asesoramiento sobre programas de empleo, capacitación, armado y actualización de CV, y stands de áreas de Gobierno.