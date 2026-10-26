La carrera por la conducción del club blanquinegro de Gerli comienza a ganar temperatura. En las últimas semanas, Porvenir Palpita, que impulsa a Walter Gutiérrez para presidir la institución, salió a las calles de Avellaneda y Lanús a marcar territorio con pasacalles, afiches y pintadas, con un mensaje directo: “Sumate a Porvenir Palpita - Walter Gutiérrez Conducción”.

Esta irrupción pública se produce en un momento de fuerte crisis institucional y se desarrolla en un contexto marcado por el malestar de socios e hinchas por los malos resultados y las denuncias de persecución a socios de distintas disciplinas.

“Hay dos modelos claramente definidos: el que quiere seguir como hasta ahora y el nuestro, que plantea un club moderno, competitivo, que trabaje seriamente para ascender de categoría, mejore su infraestructura, amplíe los servicios y comodidades para los socios y que el club vuelva a acercarse a la comunidad".

"Sacar a El Porvenir de la crisis requiere planificación y trabajo. El socio es parte fundamental de la transformación y su apoyo es nuestra raíz y nuestra legitimidad”, sostuvo Walter Gutièrrez.

Porvenir Palpita pretende construir nuevos vínculos institucionales con los municipios de Avellaneda y Lanús, y con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “Vamos a trabajar incansablemente para recuperar el predio ubicado en la zona de Oncativo, Purita y 29 de septiembre”. “Necesitamos de todos para que el club mejore y crezca”, remarcó el dirigente.

La alternativa con identidad, experiencia y nuevas generaciones

Porvenir Palpita se presenta como un espacio que reúne identidad, experiencia dirigencial, historia y nuevas generaciones vinculadas con la vida cotidiana del club. “Somos la alternativa integrada por ex jugadores, socios vitalicios, hombres y mujeres con más de treinta años de historia en el club, junto con nuevas generaciones que crecen día a día sintiendo y defendiendo estos colores en distintas disciplinas. Contamos con lo que se necesita para conducir un club de fútbol. Sabemos de qué se trata.”, expresaron desde la agrupación.

Un club moderno, con tecnología y participación

La propuesta de renovación también contempla incorporar tecnología y sistemas digitales para modernizar la gestión, mejorar el acceso a la información y ampliar la participación de los socios. La iniciativa parte de una mirada sobre la evolución de las instituciones deportivas: así como las décadas de 1960, 1970 y 1980 marcaron una etapa de construcción, ampliación y modernización de estadios del fútbol argentino, en el siglo XXI el crecimiento se dará a través la transformación digital modernizando la gestión, ampliando sus capacidades y fortaleciendo el desarrollo institucional.

En ese marco, Walter Gutierrez anticipó la presentación de Tablero Abierto, una herramienta creada para acercar información sobre la vida del club y fortalecer la transparencia y poder acceder 24/7 a la gestión. “Seremos un club ordenado y moderno, adaptado a las nuevas tecnologías donde el socio tendrá un lugar activo en la mejora de la institución. Ya lo demostramos en tenis que ha tenido una evolución en ese sentido, cuando armamos la subcomisión

La reconstrucción del fútbol empieza por las inferiores

La actualidad futbolística de El Porvenir volvió a poner en primer plano el malestar de los hinchas por el rendimiento del equipo. A ese escenario se suma el rechazo a la decisión dirigencial de disputar los partidos a puertas cerradas, una medida que impide el acompañamiento de su gente. “Sin nuestra familia en la cancha, perdemos una parte fundamental de nuestra identidad. Vamos a recuperar el vínculo de la institución con su gente y nunca más estará privada de ver a su equipo. El poder no consiste en imponer decisiones arbitrarias. Por ello estamos planteando al socio, un gran cambio cultural que nos lleve al éxito, sin persecuciones, aprietes y confrontación”, señalaron desde Porvenir Palpita.

En materia deportiva, la agrupación anunció que creará un nuevo Departamento de Fútbol, encabezado por Néstor Savva, exarquero de El Porvenir, y Carlos Sanvito, formador de juveniles, ellos van a impulsar y conducir la reconstrucción del área desde las divisiones inferiores hasta la Primera División. El proyecto apunta a recuperar el protagonismo de los juveniles, fortalecer la formación de jugadores y establecer una línea de trabajo que garantice planificación y continuidad. “El cambio será rotundo. Voy a recuperar las inferiores, porque son patrimonio de El Porvenir. Se termina eso de jugar en el Porve para no quedar parado y esperar irse cuanto antes”, afirmó Walter Gutiérrez. Y agregó: “Para ascender necesitamos atletas preparados física y mentalmente para competir al máximo nivel.

Por último Gutièrrez manifestó..."Escucho todos los días a los socios, por eso se que sienten, en tenis, en fútbol, quienes van a la pileta, etc. Todos creen que hace tiempo llegó el fin del ciclo de la actual conducción. Están convencidos de que se necesita una transformación y una renovación generacional que cambie la realidad actual en el club. Quieren un nuevo porve con sentido común. Constantemente me dicen - Necesitamos tener la libertad de votar sin sentirnos amenazados o presionados de ser expulsados -.

"Cumplimos con nuestras obligaciones y sentimos vergüenza cuando tenemos que competir como locales frente a otros clubes. Las condiciones edilicias, de mantenimiento y sanitarias son inadmisibles: falta papel higiénico, la limpieza es deficiente y el suministro de agua es intermitente, afectando el funcionamiento de inodoros, mingitorios, lavamanos y duchas. No es una cuestión menor: están comprometidas nuestras condiciones básicas de higiene, salubridad y dignidad que deben garantizarse en una institución deportiva". "La crisis no es solamente futbolística; es institucional".

Para disputar contra la hegemonía actual que lleva más de cuarenta años en nuestra casa, se requiere de acuerdos, alianzas entre distintos sectores y agrupaciones que desean una dirección compartida. Estamos construyendo una fuerza organizada alrededor de un proyecto común. Señalaron desde la agrupación.

La campaña ya está en la calle

Con su presencia territorial en Avellaneda y Lanús y la difusión de sus propuestas, Porvenir Palpita instala en la agenda del club una discusión sobre el modelo de institución que propone para los próximos años.

La renovación dirigencial, la participación de los socios, la modernización tecnológica, la recuperación de la infraestructura y la reconstrucción integral del fútbol conforman los principales ejes de su propuesta. La campaña ya está en la calle y el debate sobre el futuro de El Porvenir comienza a concentrarse en tres cuestiones centrales: quién conduce, qué modelo de club se propone y cómo se reconstruye el proyecto futbolístico.