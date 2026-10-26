El Municipio de Quilmes informa que este lunes, con la presencia de la intendenta interina, Eva Mieri, funcionarios locales y autoridades provinciales, se llevó a cabo una jornada orientada a fortalecer la prevención y preparación de la comunidad educativa frente a inundaciones y situaciones de emergencia frente al fenómeno “El Niño”, que se desarrolló en el Teatro Municipal, sito en Mitre 721.

“Tenemos que informarnos, no asustarnos, para estar preparados ante esta emergencia. En ese sentido, desde el Municipio seguimos trabajando no solo en la aplicación del protocolo de acción del Comité Operativo de Emergencias Municipal, sino también en charlas con vecinos, instituciones, entidades barriales, y en formación específica a nuestros trabajadores y trabajadoras municipales, porque todos tienen que saber bien cuál es su rol y su lugar ante esta inclemencia. También seguimos haciendo todos los días operativos integrales de limpieza de ambos arroyos, en la Cuenca de San Francisco - Las Piedras, y la desobstrucción permanente de los pluviales”, destacó Mieri.

Durante la jornada, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler presentó el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco - Las Piedras, impulsado localmente para prevenir inundaciones y mitigar desbordes, y a su vez, el director Provincial de Riesgos y Emergencias, Daniel Anaya, abordó el trabajo de Defensa Civil de la Provincia con foco en el sector educativo, y sobre el Servicio Meteorológico Nacional; mientras que el subsecretario de Servicios Públicos y funcionario a cargo de Defensa Civil Quilmes, Silvio Sarti, hizo las recomendaciones pertinentes ante posibles anegamientos en zonas urbanas.

En este marco, el jefe de Gabinete local, Joaquín Desmery, expresó: “Esta reunión se trabajó con todas las instituciones de la Provincia de Buenos Aires, con una idea que para nosotros es trascendental, que es poner a la escuela en el centro de la comunidad, porque es un lugar de referencia clave y por lo que todo el tiempo trabajamos en la gestión local en conjunto con los equipos de gobierno”.

Por su parte, la subsecretaria de Emergencias de PBA, Alicia Salman, destacó: “Hoy vamos a poner a disposición todas las políticas públicas que tienen la Provincia y el Municipio para enfrentar este fenómeno preparados y planificando, como sé que lo hacen otras localidades pero en particular aquí”. Mientras que, la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi, aseveró: “Es muy importante mantener la articulación con los Municipios que también vienen trabajando este tema. Tener información y estar preparados es clave porque sabemos el lugar central que ocupan las escuelas, los inspectores, equipos docentes y auxiliares”.

La actividad se llevó adelante en el marco del Proyecto Provincial PREVENIR, que significa “Pronóstico y Alerta de Eventos de Inundaciones Repentinas”, que se da en cooperación con Japón desde 2022 hasta 2027, e integra información de radares meteorológicos, satélites, estaciones de medición y sensores de nivel de agua para mejorar los pronósticos de lluvia y anticipar el comportamiento de ríos y arroyos. También desarrolla herramientas para comunicar esa información a los organismos responsables de las emergencias y facilitar decisiones de prevención y respuesta.

Además, trabaja sobre dos cuencas piloto: Sarandí-Santo Domingo, en el sur del conurbano bonaerense, y la cuenca del río Suquía, en Córdoba. Su vinculación con Quilmes es directa: la cuenca Sarandí-Santo Domingo comprende sectores del distrito y de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Florencio Varela. Participan también del mismo: el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el CONICET e instituciones japonesas, con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST), en el marco del programa de la Asociación de Investigación Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sostenible (SATREPS).

Este proyecto, que incluye una línea educativa y comunitaria para fortalecer el conocimiento sobre las inundaciones y las medidas de prevención, fue presentado en Quilmes en 2022, con la participación de la intendenta Mayra Mendoza, junto a científicos argentinos y japoneses, en una actividad que incluyó una recorrida por la Estación de Bombeo Nº 5, ubicada en República del Líbano y el arroyo Las Piedras, y destacó la articulación entre Municipios para reducir los riesgos y daños asociados a las inundaciones. También en 2024 se realizó una jornada con Centros Integradores Comunitarios de Quilmes para avanzar en el diseño de un sistema de alerta temprana comunitaria.

Estuvieron presentes los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García; de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez; de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio; la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; sus pares de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión, y de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; el director general de Educación, Leonardo Casazza; el inspector jefe Regional, Pablo Vinuesa, y su par Distrital, Florencia Elvino; el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, y la directora de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, Juliana Fera, entre otros.