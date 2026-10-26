“Hay que empezar a proponer el Quilmes que falta”, afirmó el concejal, quien impulsa la creación de un foro de discusión para analizar el futuro institucional de la localidad.

El concejal de Quilmes, Lucas Araujo, presentó un proyecto de ordenanza para crear el Foro para el Desarrollo Institucional y la Autonomía de San Francisco Solano, una iniciativa que busca abrir un espacio de debate entre representantes políticos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil sobre la posibilidad de avanzar hacia una mayor autonomía administrativa de la localidad.

“Hace mucho tiempo que en Quilmes discutimos los mismos problemas. El diagnóstico ya lo conocemos y sabemos que nuestra ciudad atraviesa una situación compleja, producto de años de malas decisiones y falta de planificación. Pero creo que llegó el momento de dejar de mirar solamente el pasado y empezar a discutir el futuro”, sostuvo Araujo.

La propuesta plantea iniciar un proceso de análisis institucional, territorial, económico y administrativo que permita evaluar la viabilidad de una eventual autonomía de San Francisco Solano. El objetivo no es impulsar una separación inmediata, sino generar un ámbito plural donde puedan participar vecinos, especialistas, instituciones y distintos sectores políticos.

En ese sentido, el edil remarcó que existen antecedentes de reorganización territorial en la provincia de Buenos Aires, como los casos de Berazategui, Ezeiza, Hurlingham e Ituzaingó, y consideró que Quilmes debe animarse a discutir nuevas formas de organización y desarrollo.

“Quilmes necesita propuestas serias. No podemos seguir atrapados únicamente en la discusión de lo que está mal. Tenemos que empezar a imaginar la ciudad que queremos para los próximos veinte o treinta años. Hay que empezar a proponer el Quilmes que falta”, expresó.

Araujo adelantó, además, que esta iniciativa forma parte de una agenda legislativa más amplia, que incluirá proyectos destinados a debatir el desarrollo de la ribera quilmeña, la planificación territorial y la creación de espacios de formación en oficios y nuevas tecnologías.

“Queremos abrir discusiones que permitan construir una mirada estratégica sobre nuestra ciudad. Quilmes tiene un enorme potencial, pero necesita planificación, participación y una visión de futuro”, concluyó.

La iniciativa deberá ser tratada en el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes y propone que el debate sobre la autonomía de San Francisco Solano comience en el ámbito local, aunque una eventual modificación de los límites municipales dependería de una decisión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.