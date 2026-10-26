La Juventud Universitaria Peronista (JUP), con la cual se identifica la agrupación Delta Austral (Lista 2 Compromiso UNLA) logró, en una elección calificada de histórica, llegar a la conducción del Centro de Estudiantes del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. (CEPYPP).

Los comicios se llevaron a cabo del 20 al 23 de octubre y participaron fuerzas estudiantiles de todo el arco político.

Compromiso UNLA se quedó también con el Centro de Departamento de Salud Comunitaria y con el Centro del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, junto a otras agrupaciones aliadas.

Mientras que el Centro de Humanidades y Artes fue para la izquierda el peronismo universitario ratifica su liderazgo sumando tres de cuatro centros en esta universidad.

En el epicentro de la contienda electoral se destacó el resultado obtenido en el CEPYPP donde la Lista encabezada por la Delta Austral arrasó obteniendo el 72% de los votos entre las 4 listas que se presentaron, incluyendo a la Lista 22 Malvinas que perdió la conducción del centro.

La presidenta electa del CEPYPP, Felicitas Ghibaudo afirmó “Estas fueron unas elecciones superaron la participación estudiantil de años anteriores, y eso se debe a que hay un proyecto serio que los estudiantes respaldan.”

Ante la pregunta de a que le atribuye el resultado sostuvo que “Ese apoyo, es el reflejo del compromiso con el que La Delta Austral viene trabajando a lo largo de todo el año, para nosotros es un orgullo y vamos a seguir realizando acciones para que más jóvenes se sumen y participen de la vida política e institucional”.

La JUP mostró un fuerte acompañamiento del proceso electoral, encontrándose presentes Albana Velozo, Secretaría General de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y Hugo Meneses Viera, Secretario General de la Juventud Universitaria Peronista de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Meneses Viera, resaltó la trascendencia de este resultado para la política universitaria de la región:

“Estamos convencidos que hay otra forma de hacer política y que esa renovación puede contener y dar protagonismo a las juventudes. El triunfo de las y los compañeros de La Delta Austral marca el inicio de algo nuevo en la UNLA”.

Perspectivas hacia las elecciones de cogobierno y el contexto universitario:

Tras la victoria, desde la agrupación ganadora anticiparon optimismo de cara a las elecciones de cogobierno que se realizarán la próxima semana en la UNLa, donde esperan replicar estos resultados y disputar representación en Humanidades y Artes.

Finalmente, desde la JUP enfatizaron la importancia fundamental del compromiso político dentro del ámbito académico como motor de transformación social y desarrollo profesional:

"La política universitaria no debe circunscribirse a discusiones infértiles; debe ser el espacio que defienda los derechos estudiantiles, la gestión de recursos y el debate de ideas", señalaron los referentes del espacio, enmarcando el debate en la coyuntura nacional al cumplirse 365 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, situación que perjudica directamente el funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país.