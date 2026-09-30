En sus redes, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, no dudó en remarcar su posición.

“Esta tarde tuvimos un contraste fuerte. Por un lado, diputados y diputadas de la provincia que trabajamos para llevarles a los y las bonaerenses un alivio ante su endeudamiento creciente, causado por un gobierno que les desordenó la vida para ordenarse con el FMI”, dijo Mendoza.

Asimismo, continuó: “Por el otro, casi a igual hora, el mismo bloque de poder real que lleva a la miseria al pueblo argentino, expresado en la Corte Suprema de ¿Justicia?, se llevó por delante la ley de tierras que hace semanas fue respaldada por la mayoría del Congreso y del pueblo en las calles”.

“En 2027, la disyuntiva va a ser clara: políticos que obedecen a su pueblo o que lo someten obedeciendo a poderes que nadie ni siquiera conoce ni viven en nuestro país, pero se sirven de él”, finalizó.