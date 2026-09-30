El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió el avance de las obras en las inmediaciones del Cementerio Municipal en Remedios de Escalada Este, donde se lleva a cabo la reconstrucción del muro perimetral, al igual que se erradicó un microbasural en Almeyra y Oyuela que perjudicó a los vecinos y a las vecinas de la zona durante muchos años.

“Uno de los objetivos de nuestra gestión es lograr que las y los lanusenses tengan espacios públicos de calidad, y en este sentido estamos trabajando para que este lugar sea más lindo y limpio, con intervenciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad”, sostuvo Álvarez.

Durante la recorrida, el Jefe comunal charló con los diversos ciudadanos y ciudadanas que transitaban por la cuadra, a quienes les comentó la importancia de esta iniciativa que contempla la ejecución de nuevas veredas, cordones, rampas, luminarias y tareas de parquización, entre otras tareas. Entre las acciones concretadas, también se llevó a cabo un mural sobre la intersección de Almeyra y Héroes de Malvinas, con la finalidad de embellecer ese sector.