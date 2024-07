En la Quinta de San Vicente donde vivieron Perón y Eva Duarte, el gobernador Axel Kicillof fue el único orador del encuentro que recordó al ex presidente Juan Domingo Peròn a 50 años de su fallecimiento. Allí se congregaron intendentes peronistas, diputados y senadores nacionales y provinciales, concejales y dirigentes varios. También el presidente del PJ bonaerense, diputado Máximo Kirchner, el gobernador riojano Ricardo Quintela, y la senadora por Catamarca, Lucía Corpacci.

En su discurso, Kicillof convocò a afrontando el impacto del plan de ajuste y estabilización de Milei, y confirmò que no refrendarà el Pacto de Mayo. “Nuestro pacto es con el pueblo y no lo vamos a traicionar por una foto”, afirmó el mandatario.

Durante su discurso, el mandatario provincial buscò posicionarse de cara a la organización del PJ y casi no nombrò a los ex presidentes Nèstor Kirchner y Cristina Fernàndez de Kirchner. Pero al que no nombrò fue al presidente del Partido Justicialista Bonaerense Màximo Kirchner.

Hay que señalar que el Frente Renovador decidió no participar del acto.