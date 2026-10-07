Con motivo de dar a conocer entre toda la comunidad la oferta de carreras de Ingeniería, la UTN Avellaneda organiza desde la Secretaría Académica una serie de visitas guiadas al Campus Villa Domínico (av. Ramón Franco 5050) dirigidas principalmente a estudiantes que se encuentran cursando los últimos años de la escuela secundaria, quienes podrán asistir con la compañía de autoridades y docentes de cada institución.

La propuesta es que puedan recorrer las instalaciones e interiorizarse acerca de la oferta académica de la Facultad, así como también consultar dudas sobre modalidades y desarrollo de cursada, calendarios y requisitos de inscripción.

Para las escuelas interesadas en participar, se debe completar el siguiente formulario: https://forms.gle/EcakZNG5dt1Fr5tbA

Por más información comunicarse a [email protected]