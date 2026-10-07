El diputado provincial y presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, junto a la presidenta de la comisión de Juegos de azar y lotería, Micaela Olivetto presentaron este miércoles un proyecto para regular las apuestas en línea en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa propone que las plataformas de apuestas en línea realicen un aporte económico obligatorio para financiar programas de salud mental, promover los clubes de barrio y crear becas para el alto rendimiento deportivo. De esta manera, se busca prevenir y abordar los daños vinculados a la ciberludopatía. También regula la publicidad, establece controles específicos para evitar que los menores apuesten y limita el tiempo y la frecuencia que se le permite a los usuarios ingresar y permanecer en el sitio.

Al respecto, Tignanelli expresó: “Sabemos qué intereses estamos enfrentando y estamos dispuestos a hacerlo, porque creemos que es justo. Hay que ponerle un freno al daño que están generando este tipo de empresas, ese es el sentido de la política.”

El proyecto presentado por Tignanelli y Olivetto establece que las plataformas de apuestas online realicen un aporte equivalente al 100% de lo que gastan en publicidad, que irá un Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y Prevención de la Ciber Ludopatía. Los recursos de este fondo estarán destinados a campañas de prevención y tratamiento de la problemática, capacitación al personal de salud, estudios e investigaciones sobre el juego problemático y acompañamiento de las personas afectadas y sus familias. La distribución de este fondo será de un 30% al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el 70% restante corresponderá a los 135 municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

La diputada Micaela Olivetto se refirió a la importancia de esta iniciativa al inicio de la presentación y expresó: “Desde la provincia de Buenos Aires es necesario generar una herramienta legislativa que pueda establecer mecanismos que controlen y regulen esta actividad, que tiene consecuencias en la vida de los bonaerenses, rompe las relaciones familiares y está haciendo mucho daño a la salud mental de los pibes y las pibas.”

Las empresas también deberán aportar el 3 % de la totalidad de los premios obtenidos en cualquier modalidad de apuestas en línea a un fondo de desarrollo de entidades de bien público y deportivo. El 85% de ese aporte tendrá como destino fortalecer instituciones como clubes de barrio, centros culturales y sociedades de fomento. Con el otro 15% se crearán becas para el deporte de alto rendimiento.

Sobre este punto, el diputado Facundo Tignanelli expresó: "Estamos sacando ganancias a empresas que son muy, muy poderosas. Estamos recuperando para la parte organizada de la comunidad de la provincia de Buenos Aires un montón de recursos que hoy esas empresas tienen de libre disponibilidad” y agregó: “Si el Estado y la política no están para pararse de manos con los poderosos y defender a aquellos que hacen el bien a la gente, no tienen ningún sentido de existencia”

Respecto a las medidas de control y protección, se incorpora el reconocimiento facial obligatorio para verificar la identidad antes de ingresar a la plataforma de apuestas, y las cuentas serán únicas e intransferibles. También se pedirá esta validación al depositar y retirar dinero o hacer apuestas por montos altos.

El acceso de menores de 18 años a las apuestas online por fallas en el control se considerará una falta grave y podría implicar para la empresa que se dé de baja su licencia, entre otras sanciones. También se establece un límite de tiempo de permanencia y frecuencia en el sitio de apuestas. La sesión se cerrará automáticamente cuando pasen los 60 minutos diarios y se bloqueará tras tres ingresos por día. Además, los usuarios con juego problemático podrán pedir la autoexclusión de los sitios.

En cuanto a la publicidad y promoción de sitios de apuestas, no se permitirán en la vía pública ni que esté dirigida a menores de 18 años. Quedará prohibido promocionar la actividad como un juego o usar en la publicidad símbolos que lo asocien a la recreación, lo lúdico o el entretenimiento. Además, todas las publicidades deberán incluir la leyenda obligatoria: “apostar no es un juego”.

El proyecto también crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) dentro de la Procuración General. La fiscalía podrá investigar de oficio, sin necesidad de denuncia, los sitios de apuestas no autorizados, y podrá intervenir incluso si el operador o los servidores no se encuentran en la Provincia de Buenos Aires. El juez además podrá ordenar el cese inmediato de la actividad ilegal y clausurar o bloquear webs y sitios.