Con un emotivo acto en el Concejo Deliberante de Avellaneda, encabezado por su presidente, Hugo Barrueco, se despidió luego de una activa participación legislativa a lo largo de estos cuatro años.

La renovación de los ediles de Avellaneda trajo consigo la emotiva despedida tras cumplir su mandato de Daniel Aversa, Secretario General del Sindicato Unificado Municipales de Avellaneda. El histórico dirigente gremial recibió el reconocimiento de sus pares por la importante actividad legislativa que le aportó al distrito.

Estos son algunos de los proyectos presentados y aprobados:

-Salario Mínimo Vital y Móvil para Municipales, una ordenanza que establece que el Salario Mínimo, Vital y Móvil como piso salarial para trabajadores/as municipales, asegurando que ningún empleado/a cobre menos que el SMVM nacional;

-Concesión de los terrenos para construir el Camping de Municipales;

-Reconocimiento a Gerónimo Izzeta como ‘Personalidad Destacada post-mortem’, histórico dirigente gremial de municipales, fundador de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires y creador de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA).

-Declaración de Interés Legislativo del libro ‘Unión Nacional de Clubes de Barrio’, una publicación de la Unión de Clubes de la República Argentina, realizada por el periodista y escritor Osvaldo Jara, quien aborda en su obra el esfuerzo de miles de instituciones que ofrecen actividades deportivas, sociales y recreativas; entre otras.

El paso de quienes representan a los vecinos en el HCD es significativo para la vida de una ciudad, y la perspectiva de un dirigente gremial aporta el abordaje del marco normativo que necesitan los trabajadores para defender derechos, a la vez que fortalece el funcionamiento democrático de la sociedad.