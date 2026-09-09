FIBA desplegará una programación de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias en 44 salas distribuidas en 35 sedes de los barrios porteños.

Hoy empieza una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que convertirá a la Ciudad en escenario del mundo durante 12 días. Hasta el domingo 20 de septiembre, compañías y creadores de Argentina y otros 14 países presentarán producciones de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias en 44 salas de 35 sedes de distintos barrios porteños.

Este año, FIBA ofrecerá 17 proyectos internacionales, 29 proyectos nacionales, 8 Work in Progress y 15 actividades especiales. La programación se desplegará en teatros emblemáticos, centros culturales, museos, salas independientes, espacios privados, casas, clubes, comercios y sitios no convencionales, y volverá a posicionar a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de la región.

“FIBA es un referente de lo mejor de la escena mundial. Este año el Festival vuelve con una fuerza increíble, con compañías internacionales y locales de primer orden. Estamos muy orgullosos: más disciplinas, más artistas, más proyectos, más escenarios. FIBA es el mejor ejemplo de la cultura de calidad que tenemos y queremos para la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Organizado por la Ciudad, a través del Ministerio de Cultura, FIBA se consolidó desde su creación en 1997 como uno de los principales encuentros de artes escénicas de América Latina. Además de acercar al público producciones y figuras destacadas de la escena contemporánea, el festival promueve el intercambio entre artistas, instituciones y programadores, fortalece la circulación internacional de las creaciones argentinas y extiende la actividad cultural a diferentes espacios de Buenos Aires.

En 2026 la programación reunirá a compañías y creadores de Argentina, Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Francia, Lituania, Suiza y Uruguay.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, expresó: “FIBA es una oportunidad virtuosa en la que convergen lo mejor de la escena local y la vanguardia de las producciones internacionales. El teatro de Buenos Aires lo hacemos entre todos: es una red viva, única en el mundo, que reúne espacios públicos, privados e independientes. Esta edición refleja esa potencia, impulsa la proyección internacional de nuestros artistas y reafirma el lugar de Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica”.

La apertura internacional será esta noche a las 20 en el Teatro Coliseo con _Dorian_. Con concepto, dirección y diseño de Robert Wilson, uno de los grandes referentes de la escena contemporánea mundial, la obra está basada en la relectura de Darryl Pinckney de la novela _El retrato de Dorian Gray_, de Oscar Wilde. Se trata de una coproducción del Teatro Nacional de Drama de Kaunas, de Lituania, y el D’haus Theater de Düsseldorf, de Alemania, que propone un monodrama visual sobre la belleza, la identidad, el deseo y el paso del tiempo.

El cierre estará a cargo del coreógrafo francés Rachid Ouramdane con _Contre-nature_, que se presentará el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. La producción combina el contacto corporal con la danza aérea y continúa la investigación del artista sobre el movimiento suspendido. Entre sus intérpretes se encuentra la bailarina argentina Celeste Mendozi.

FIBA incluirá el estreno mundial de _Principio de éxtasis_, una coproducción entre España y Argentina en el Teatro Colón. La obra, creada y dirigida por el coreógrafo español Goyo Montero, fue comisionada especialmente por el Teatro Colón y está inspirada en _El Aleph_, de Jorge Luis Borges. La música original fue compuesta por el argentino Gustavo Santaolalla, con música adicional y diseño sonoro de Owen Belton.

La programación nacional estará integrada por 29 proyectos, seleccionados en parte mediante una convocatoria abierta que alcanzó un récord de 985 compañías postulantes. Además, el Circuito SITE Buenos Aires presentará cinco proyectos en espacios seleccionados específicamente para cada obra, lo que permitirá entrar en lugares que forman parte de la vida cotidiana de los porteños desde la ficción.

Y entre el 16 y el 19 de septiembre tendrá lugar MERCADO/FIBA, plataforma destinada a promover la circulación y la internacionalización de las artes escénicas argentinas. En ese marco, se presentarán 8 Work in Progress, proyectos que permitirán conocer las obras mientras todavía están en proceso de creación.

La programación de FIBA se completará con 15 actividades especiales, que ampliarán la experiencia del festival mediante exhibiciones, debates, mesas de conversación, presentaciones de libros y encuentros entre artistas, profesionales y público.

Además, la edición 2026 contará con una nueva entrega del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado junto al Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Creado en 1999, el premio busca estimular la producción de jóvenes autores argentinos o radicados en el país y favorecer nuevos canales de circulación para la dramaturgia.

Toda la programación e información adicional, disponible en fiba.ar.